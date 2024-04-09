Ξεκίνησε η δίκη των Panama Papers οκτώ χρόνια μετά το σκάνδαλο για ξέπλυμα χρήματος

Ξεκίνησε η ποινική δίκη σε δικαστήριο του Παναμά 27 εργαζομένων του δικηγορικού γραφείου Mossack Fonseca, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στο επίκεντρο του σκανδάλου των Panama Papers μετά τη διαρροή 11,5 εκατομμυρίων αρχείων το 2016.

Πριν από οκτώ χρόνια, τα οικονομικά αρχεία που διέρρευσαν από τη δικηγορική εταιρεία Mossack Fonseca προκάλεσαν διεθνή κατακραυγή για τη χρήση υπεράκτιων εταιρειών από πλούσιους ιδιώτες για τη διάπραξη φορολογικής απάτης και την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων.

Το 2016, αρχεία από τη Mossack Fonseca διέρρευσαν σε δημοσιογράφους της γερμανικής εφημερίδας Süddeutsche Zeitung και κοινοποιήθηκαν στη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων που εδρεύει στις ΗΠΑ.

Δημοσιογράφοι περισσότερων από 100 μέσων ενημέρωσης συνεργάστηκαν για να διερευνήσουν τα 11,5 εκατομμύρια αρχεία.

Οι ιδρυτές της εταιρείας, Jürgen Mossack και Ramón Fonseca Mora, είναι μεταξύ εκείνων που αντιμετωπίζουν κατηγορίες.

Και οι δύο έχουν αρνηθεί τις εναντίον τους κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν είχαν κανέναν έλεγχο στις υπεράκτιες εταιρείες που ίδρυσε η εταιρεία για τους πελάτες της. Αν καταδικαστούν ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ποινή φυλάκισης έως και 12 ετών.

Σύμφωνα με το Associated Press , ο Mossack παρευρέθηκε στην ακρόαση για να δηλώσει ότι είναι αθώος, λέγοντας στους δημοσιογράφους έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου ότι ήταν «πολύ αισιόδοξος».

Μετά το σκάνδαλο, ο Παναμάς υιοθέτησε το 2019 νέα νομοθεσία που εκσυγχρονίζει τον νομικό πλαίσιο της χώρας για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να περιπλέξει την υπόθεση καθώς κάποιες από τις κατηγορίες των εργαζομένων της Mossack Fonseca αφορούν σε δραστηριότητες που προηγήθηκαν της αλλαγής του νόμου.

Το ανώτατο δικαστήριο του Παναμά είχε προηγουμένως αποφανθεί ότι η δημιουργία εταιρειών κέλυφος που χρησιμοποιούνται για φορολογική απάτη δεν αποτελούν έγκλημα εάν οι εν λόγω εταιρείες είχαν δημιουργηθεί πριν από το 2019.



Πηγή: skai.gr

