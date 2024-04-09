Κίεβο: Οι Ρώσοι έχουν εκτελέσει πάνω από 50 Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου

Η ουκρανική εισαγγελία ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει λάβει γνώση για 54 υποθέσεις στις οποίες Ρώσοι στρατιώτες φέρεται να πυροβόλησαν Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου.

Συνολικά έχουν ξεκινήσει 27 ποινικές διαδικασίες, τόνισε ο Γιούρι Μπιελούσοφ, επικεφαλής του τμήματος που είναι αρμόδιο για εγκλήματα πολέμου στη κρατική εισαγγελία.

Η πιο πρόσφατη περίπτωση εκτέλεσης αιχμαλώτου πολέμου, έγινε την Κυριακή σε δημόσια θέα, βασίζεται σε βίντεο που κινηματογραφήθηκε από το χωριό Κρίνκι στην νότια ουκρανική επαρχία Χερσώνα.

Ο πρώτος πυροβολισμός Ουκρανού αιχμαλώτου πολέμου καταγράφηκε τον Μάρτιο του 2022.

Έχει ήδη εκδοθεί δικαστική απόφαση για υπόθεση εκτέλεση αιχμαλώτου από Ρώσο στρατιώτη στη βόρεια ουκρανική επαρχία Τσερνίχιφ. Στις περισσότερες υποθέσεις, ωστόσο, οι έρευνες παρεμποδίζονται από το γεγονός ότι οι Ουκρανοί ερευνητές δεν έχουν πρόσβαση στον τόπο ή στις σορούς.

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν λάβει αναφορές για 12 περιστατικά στα οποία δολοφονήθηκαν τουλάχιστον 32 Ουκρανοί αιχμάλωτοι πολέμου μόνο από τις αρχές Δεκεμβρίου του περασμένου έτους έως τα τέλη Φεβρουαρίου. Οι παρατηρητές του ΟΗΕ μπόρεσαν να επαληθεύσουν τρεις υποθέσεις.

Το 2022 και στις αρχές του 2023, ωστόσο, καταγράφηκε και ο πυροβολισμός 25 Ρώσων αιχμαλώτων πολέμου από Ουκρανούς στρατιώτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

