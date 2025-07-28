Η Ρωσία εγκαινίασε την Κυριακή νέα τακτική αεροπορική σύνδεση με τη Βόρεια Κορέα, ενισχύοντας περαιτέρω τους ολοένα και στενότερους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών σε πολιτικό, οικονομικό και στρατιωτικό επίπεδο.

Η πρώτη πτήση της ρωσικής αεροπορικής εταιρείας Nordwind Airlines απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο της Μόσχας, μεταφέροντας περισσότερους από 400 επιβάτες στην Πιονγκιάνγκ.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταφορών της Ρωσίας, το δρομολόγιο διάρκειας 8 ωρών, θα εκτελείται προς το παρόν μία φορά τον μήνα, με στόχο να καλυφθεί η αυξανόμενη ζήτηση για ταξίδια προς τη Βόρεια Κορέα.

Τα εισιτήρια κοστίζουν 45.000 ρούβλια (περίπου 570 δολάρια), ενώ εκπρόσωπος της εταιρείας χαρακτήρισε την πτήση «ιστορικό γεγονός που ενισχύει τους δεσμούς των δύο εθνών».

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας που ενισχύεται σταθερά τα τελευταία χρόνια. Νωρίτερα μέσα στον Ιούλιο, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ επισκέφθηκε το παραθαλάσσιο τουριστικό συγκρότημα Wonsan-Kalma στην ανατολική ακτή της Βόρειας Κορέας, όπου συναντήθηκε με τον ηγέτη της χώρας, Κιμ Γιονγκ Ουν. Κατά την επίσκεψή του, δεσμεύθηκε να ενθαρρύνει Ρώσους τουρίστες να επισκεφθούν τη νέα τουριστική υποδομή.

Το θέρετρο Wonsan-Kalma, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει έως και 20.000 επισκέπτες ετησίως, αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της Πιονγκιάνγκ για την ενίσχυση του τουρισμού ως μέσο στήριξης της εσωτερικής οικονομίας. Παράλληλα, η Βόρεια Κορέα συνεχίζει να χαλαρώνει σταδιακά τους περιορισμούς που είχαν επιβληθεί κατά την πανδημία του Covid-19, επιτρέποντας ορισμένες οργανωμένες επισκέψεις από το εξωτερικό, κυρίως από συμμάχους όπως η Ρωσία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τακτικές πτήσεις μεταξύ της ανατολικής ρωσικής πόλης Βλαδιβοστόκ και της Πιονγκιάνγκ επανεκκινήθηκαν το 2023, μετά από μακρόχρονη διακοπή λόγω των υγειονομικών περιορισμών.

Οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με τη Βόρεια Κορέα να παρέχει όπλα και στρατιωτικό προσωπικό για τις ρωσικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία, και με τις δύο χώρες να υπογράφουν σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Πούτιν στην Πιονγκγιάνγκ.

Η επανέναρξη των πτήσεων προς τη Βόρεια Κορέα αποτελεί όχι μόνο ένδειξη ενίσχυσης των τουριστικών σχέσεων, αλλά και σύμβολο της γεωπολιτικής επανατοποθέτησης των δύο χωρών, σε μια περίοδο που και οι δύο αντιμετωπίζουν αυξημένη απομόνωση από τη Δύση.

Παρότι ο τουρισμός παραμένει περιορισμένος λόγω των αυστηρών μέτρων μετά την πανδημία, η Βόρεια Κορέα επιτρέπει πλέον ομαδικά ταξίδια από Ρώσους τουρίστες, ενώ φιλοξένησε και μαραθώνιο με ξένους δρομείς τον Απρίλιο.

Τον Ιούνιο, ο Κιμ Γιονγκ-Ουν παρουσίασε το νέο πολυτελές παραλιακό θέρετρο Wonsan Kalma στην ανατολική ακτή της χώρας, ελπίζοντας να προσελκύσει έως και 20.000 επισκέπτες ετησίως.

