Οργή έχει προκαλέσει στο Πακιστάν βίντεο που έχει γίνει viral και το οποίο παρουσιάζει «έγκλημα τιμής» σε απομονωμένη περιοχή της χώρας, όπου συχνά τέτοιου είδους εγκλήματα περνούν απαρατήρητα, χωρίς την παρέμβαση της δικαιοσύνης για την τιμωρία των δραστών.

Το βίντεο δείχνει μία γυναίκα και έναν άνδρα, που κατηγορήθηκαν για μοιχεία, να μεταφέρονται στην έρημο από μια ομάδα ανδρών και να δολοφονούνται.

Η αστυνομία είχε ανακοινώσει ότι μια ζίργκα, ένα συμβούλιο φυλών, είχε δώσει εντολή για τους φόνους.

Στο βίντεο, η γυναίκα που ονομάζεται Μπάνο Μπίμπι, παίρνει ένα αντίτυπο του Κορανίου από έναν άνδρα, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία είναι ο αδελφός της. «Έλα να περπατήσεις επτά βήματα μαζί μου, μετά μπορείς να με πυροβολήσεις», ακούγεται να λέει η γυναίκα καθώς προχωρά μερικά μέτρα και σταματά έχοντας την πλάτη της στραμμένη προς τους άνδρες.

Στη συνέχεια ο αδελφός της, ο Τζαλάλ Σατακζάι, την πυροβολεί τρεις φορές. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα πυροβολεί και σκοτώνει τον Εχσάν Ουλάχ Σαμαλάνι, με τον οποίο φέρεται να είχε σχέση η Μπάνο.

Μόλις το βίντεο από τους φόνους, που σημειώθηκαν στην επαρχία Μπαλουτσιστάν του Πακιστάν, έγινε viral, η αστυνομία κινητοποιήθηκε και συνέλαβε 16 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων έναν αρχηγό φυλής και τη μητέρα της άτυχης γυναίκας.

Ο αδελφός της Μπάνο, που δολοφόνησε το ζευγάρι, δεν έχει συλληφθεί ακόμη.

«Σκοτώθηκαν με βάση τις παραδόσεις μας»

Η μητέρα, η Γκουλ Ζαν Μπίμπι, δήλωσε ότι οι φόνοι διαπράχθηκαν από την οικογένεια και τοπικούς αξιωματούχους με βάση «τις παραδόσεις αιώνων των Βαλούχων» και όχι έπειτα από εντολή του αρχηγού της φυλής.

«Δεν διαπράξαμε κάποιο αμάρτημα», σημείωσε. «Η Μπάνο και ο Εχσάν σκοτώθηκαν με βάση τις παραδόσεις μας».

Σύμφωνα με την ίδια, η κόρη της, που έχει τρεις γιους και δύο κόρες, είχε φύγει με τον Εχσάν και επέστρεψε στο σπίτι της έπειτα από 25 ημέρες.

Ο επικεφαλής της επαρχίας Μπαλουτσιστάν, Σαρφράζ Μπούγκτι , του υπογράμμισε ότι σκοπεύει να εξαρθρώσει τα δικαστήρια των φυλών που ενεργούν εκτός νόμο.Ο δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Ζιμπράν Νασίρ, εκτίμησε ωστόσο ότι η αντίδραση της κυβέρνησης είχε περισσότερο στόχο να φανεί ότι αναλαμβάνει δράση, παρά να αποδώσει δικαιοσύνη.

«Το έγκλημα διαπράχθηκε πριν μήνες, όχι κρυφά αλλά κοντά σε μια πρωτεύουσα επαρχίας, ωστόσο κανείς δεν ανέλαβε δράση μέχρι που 240 εκατομμύρια άνθρωποι έγιναν μάρτυρες του φόνου μέσω του βίντεο», τόνισε. «Αυτό δεν είναι απάντηση σε ένα έγκλημα, είναι απάντηση σε μια viral στιγμή», πρόσθεσε.

#δικαιοσύνη για το ζευγάρι

Το βίντεο προκάλεσε την καταδίκη της κοινής γνώμης με hashtag όπως #δικαιοσύνη για το ζευγάρι και #έγκλημα τιμής να γίνονται viral. Το συμβούλιο των ουλεμάδων του Πακιστάν χαρακτήρισε «αντιισλαμικούς» τους φόνους και ζήτησε να ασκηθούν διώξεις για τρομοκρατία εις βάρος των δραστών.

Δεκάδες μέλη της κοινωνίας των πολιτών και ακτιβιστές πραγματοποίησαν διαμαρτυρία το Σάββατο στην Κουέτα, πρωτεύουσα του Μπαλουτσιστάν, ζητώντας δικαιοσύνη και την κατάργηση του παράλληλου δικαστικού συστήματος των φυλών.

Το Πακιστάν έθεσε τα εγκλήματα τιμής εκτός νόμου το 2016 μετά τον φόνο της Καντίλ Μπαλόχ, μιας influencer, κλείνοντας το νομικό παραθυράκι που επέτρεπε στους δράστες να απαλλάσσονται από τις κατηγορίες στην περίπτωση που τους συγχωρέσει η οικογένεια του θύματος. Οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν ωστόσο ότι η νομοθεσία αυτή δεν τηρείται, κυρίως στις περιοχές όπου τα συμβούλια των φυλών εξακολουθούν να ασκούν μεγάλη επιρροή.

Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Πακιστάν κατέγραψε το 2024 τουλάχιστον 405 εγκλήματα τιμής.

Τα περισσότερα θύματα είναι γυναίκες που δολοφονούνται κυρίως από συγγενείς τους οι οποίοι ισχυρίζονται ότι υπερασπίζονται την τιμή της οικογένειας.

