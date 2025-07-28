Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε επεισόδιο με πυροβολισμούς σε αγορά της Μπανγκόκ, ανακοίνωσε αξιωματούχος της αστυνομίας.

Μεταξύ των νεκρών είναι ο ένοπλος ο οποίος αυτοκτόνησε, δήλωσε ο Τσάριν Γκοπάτα, αναπληρωτής αρχηγός του Γραφείου της Μητροπολιτικής Αστυνομίας.

Τέσσερις φρουροί ασφαλείας στην αγορά Ορ Το Κο, όπου πωλούνται αγροτικά προϊόντα και ντόπιο φαγητό, σκοτώθηκαν από τον ένοπλο, καθώς και μία γυναίκα, σύμφωνα με το Ιατρικό Κέντρο Επειγόντων Περιστατικών Erawan που εποπτεύει τα νοσοκομεία της Μπανγκόκ.

Στα social media έχουν κυκλοφορήσει και εικόνες, από τον φερόμενο ως δράστη, ο οποίος φαίνεται να φοράει βερμούδα παραλλαγής, μαύρο μπλουζάκι, λευκό καπέλο και έχει σακίδιο στην πλάτη του.

WATCH: Apparent video shows the shooter who opened fire at or near Or Tor Kor Market (อตก) in Bangkok, Thailand. Multiple fatalities reported. pic.twitter.com/sDj4BITaRf — AZ Intel (@AZ_Intel_) July 28, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.