Πυροβολισμοί στην Μπανγκόκ - 6 νεκροί, αυτοκτόνησε ο δράστης

Η αστυνομία είχε ζητήσει από τους πολίτες να εκκενώσουν την περιοχή - Δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα για τον δράστη ή τα κίνητρά του 

Ταϊλάνδη

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε επεισόδιο με πυροβολισμούς σε αγορά της Μπανγκόκ, ανακοίνωσε αξιωματούχος της αστυνομίας.

Μεταξύ των νεκρών είναι ο ένοπλος ο οποίος αυτοκτόνησε, δήλωσε ο Τσάριν Γκοπάτα, αναπληρωτής αρχηγός του Γραφείου της Μητροπολιτικής Αστυνομίας.

Τέσσερις φρουροί ασφαλείας στην αγορά Ορ Το Κο, όπου πωλούνται αγροτικά προϊόντα και ντόπιο φαγητό, σκοτώθηκαν από τον ένοπλο, καθώς και μία γυναίκα, σύμφωνα με το Ιατρικό Κέντρο Επειγόντων Περιστατικών Erawan που εποπτεύει τα νοσοκομεία της Μπανγκόκ.

Στα social media έχουν κυκλοφορήσει και εικόνες, από τον φερόμενο ως δράστη, ο οποίος φαίνεται να φοράει βερμούδα παραλλαγής, μαύρο μπλουζάκι, λευκό καπέλο και έχει σακίδιο στην πλάτη του.

