Στη διάρκεια της σημερινής επίσκεψης του στη Βόρεια Κορέα, ο Ρώσος υπουργός των Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, συναντήθηκε με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Το ρωσικό ΥΠΕΞ ανάρτησε μία φωτογραφία των δύο αντρών, την ώρα που συναντώνται πάνω σε σκάφος, στην παραλιακή πόλη Ουονσάν της Βόρειας Κορέας, καθώς και βίντεο.

📹 #VideoOfTheDay



Chairman of State Affairs of the Democratic People's Republic of Korea Kim Jong-un receives Russia's Foreign Minister Sergey Lavrov



📍 Wonsan, July 12



🇷🇺🇰🇵 #RussiaDPRK pic.twitter.com/r1wqS3tvRK — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) July 12, 2025

Κιμ Γιονγκ Ουν και Σεργκέι Λαβρόφ εμφανίζονται ευδιάθετοι και γελαστοί, με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας να σφίγγει θερμά το χέρι του Ρώσου ΥΠΕΞ.

🇷🇺🇰🇵 Russia's Foreign Minister Sergey Lavrov was received by Chairman of State Affairs of the Democratic People's Republic of Korea Kim Jong-un



📍 Wonsan, July 12#RussiaDPRK pic.twitter.com/1HDDSf1big — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) July 12, 2025

Ο Λαβρόφ πέταξε απευθείας για στο Ουονσάν - ένα νέο παραλιακό θέρετρο, το οποίο διαθέτει ωστόσο πυραυλικές και ναυτικές υποδομές - προερχόμενος από την πρωτεύουσα της Μαλαισίας Κουάλα Λουμπούρ, όπου συμμετείχε στη διάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών της Ένωσης των Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).

Στη διάρκεια της συνάντησης, η Πιονγκγιάνγκ επαναβεβαίωσε τη Μόσχα για την υποστήριξή της στις στρατιωτικές ενέργειες της Ρωσίας στην Ουκρανία, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα έχουν εμβαθύνει τις σχέσεις τους εξαιτίας της πολεμικής διαμάχης στην Ουκρανία.

Χιλιάδες Βορειοκορεάτες στρατιώτες αναπτύχθηκαν για μήνες στο μέτωπο των συγκρούσεων, προκειμένου να διώξουν τις ουκρανικές δυνάμεις από τη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.