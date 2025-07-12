Λογαριασμός
Λαβρόφ - Κιμ Γιονγκ Ουν χαμογελαστοί πάνω σε γιοτ, σε παραλιακό θέρετρο της Βόρεια Κορέας - Βίντεο, φωτογραφίες

Οι δύο άνδρες εμφανίζονται ευδιάθετοι και γελαστοί, με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας να σφίγγει θερμά το χέρι του Ρώσου ΥΠΕΞ

Στη διάρκεια της σημερινής επίσκεψης του στη Βόρεια Κορέα, ο Ρώσος υπουργός των Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, συναντήθηκε με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Το ρωσικό ΥΠΕΞ ανάρτησε μία φωτογραφία των δύο αντρών, την ώρα που συναντώνται πάνω σε σκάφος, στην παραλιακή πόλη Ουονσάν της Βόρειας Κορέας, καθώς και βίντεο. 

Κιμ Γιονγκ Ουν και Σεργκέι Λαβρόφ εμφανίζονται ευδιάθετοι και γελαστοί, με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας να σφίγγει θερμά το χέρι του Ρώσου ΥΠΕΞ. 

Ο Λαβρόφ πέταξε απευθείας για στο Ουονσάν - ένα νέο παραλιακό θέρετρο, το οποίο διαθέτει ωστόσο πυραυλικές και ναυτικές υποδομές -  προερχόμενος από την πρωτεύουσα της Μαλαισίας Κουάλα Λουμπούρ, όπου συμμετείχε στη διάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών της Ένωσης των Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN). 

Στη διάρκεια της συνάντησης, η Πιονγκγιάνγκ επαναβεβαίωσε τη Μόσχα για την υποστήριξή της στις στρατιωτικές ενέργειες της Ρωσίας στην Ουκρανία, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα έχουν εμβαθύνει τις σχέσεις τους εξαιτίας της πολεμικής διαμάχης στην Ουκρανία.

Χιλιάδες Βορειοκορεάτες στρατιώτες αναπτύχθηκαν για μήνες στο μέτωπο των συγκρούσεων, προκειμένου να διώξουν τις ουκρανικές δυνάμεις από τη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ.

