Μετά την ανακοίνωση την Πέμπτη του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν ότι το Παρίσι θα αναγνωρίσει επισήμως ένα παλαιστινιακό κράτος τον Σεπτέμβριο, δεκάδες υπουργοί από χώρες όλου του κόσμου - ανάμεσά τους και ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός Μοχαμάντ Μουστάφα - συμμετέχουν από σήμερα σε διάσκεψη στον ΟΗΕ για το μεσανατολικό με στόχο την προώθηση της λύσης των δύο κρατών – ενός ισραηλινού και ενός παλαιστινιακού.

Τη διάσκεψη έχει συγκαλέσει η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και σε αυτή συμπροεδρεύουν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία.

Τη λύση αυτή όμως μποϊκοτάρουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ

Εδώ και πολλές δεκαετίες, το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς κοινότητας υποστηρίζει την αρχή της λύσης των δύο κρατών, ενός ισραηλινού και ενός παλαιστινιακού. Σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP, τουλάχιστον οι 142 από τις 193 χώρες μέλη του ΟΗΕ - περιλαμβανομένης της Γαλλίας αναγνωρίζουν πλέον το παλαιστινιακό κράτος.

Όμως έπειτα από 21 μήνες πολέμου στη Γάζα, την επέκταση των εβραϊκών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και τις απειλές Ισραηλινών αξιωματούχων ότι θα προσαρτηθεί και αυτή η περιοχή στο Ισραήλ, αυξάνονται οι ανησυχίες ότι θα είναι αδύνατη η δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους.

Η διάσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο «που η προοπτική ύπαρξης του κράτους της Παλαιστίνης απειλείται περισσότερο από ποτέ όμως είναι και περισσότερο από ποτέ αναγκαία», σχολίασε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν- Νοέλ Μπαρό.

Σύμφωνα με συνέντευξή του χθες Κυριακή στην εφημερίδα La Tribune Dimanche, και άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα επιβεβαιώσουν «την πρόθεσή τους να αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης» στη διάρκεια της διάσκεψης, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ποιες είναι αυτές.

«Θα απευθύνουμε έκκληση από τη Νέα Υόρκη ώστε και άλλες χώρες να μας ακολουθήσουν και να δημιουργήσουμε μια ακόμη πιο φιλόδοξη δυναμική η οποία θα κορυφωθεί στις 21 Σεπτεμβρίου», στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, επεσήμανε ο Μπαρό.

Ωστόσο ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ επανέλαβε την Παρασκευή ότι η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους «θα πρέπει να εντάσσεται σε ένα συνολικότερο σχέδιο», ενώ η Γερμανία δεν εξετάζει να κάνει αυτό το βήμα «βραχυπρόθεσμα».



Πέρα από το ζήτημα αυτό, η διάσκεψη θα επικεντρωθεί σε τρεις άξονες: στις μεταρρυθμίσεις στη διακυβέρνηση της Παλαιστινιακής Αρχής, στον αφοπλισμό της Χαμάς και τον αποκλεισμό της από τη διακυβέρνηση των Παλαιστινίων και τέλος στην εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και των αραβικών χωρών που δεν το έχουν πράξει ακόμη.

Αυτή την εβδομάδα δεν αναμένονται ανακοινώσεις από τις αραβικές χώρες για την εξομάλυνση των σχέσεών τους με το Ισραήλ, όμως «για πρώτη φορά οι αραβικές χώρες θα καταδικάσουν τη Χαμάς και θα ζητήσουν τον αφοπλισμό της», σημείωσε ο Μπαρό.

Η διάσκεψη «προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να μετατραπεί το διεθνές δίκαιο και η διεθνής συναίνεση σε ένα ρεαλιστικό σχέδιο και να αποδειχθεί η αποφασιστικότητα να τερματιστούν μια και καλή η κατοχή και η σύγκρουση», είχε δηλώσει την προηγούμενη εβδομάδα ο Παλαιστίνιος πρεσβευτής στον ΟΗΕ Ριάντ Μάνσουρ.

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ δεν θα συμμετάσχουν στη διάσκεψη, η οποία ήταν αρχικά προγραμματισμένο να διεξαχθεί τον Ιούνιο, όμως αναβλήθηκε λόγω του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και το Ιράν.

Πηγή: skai.gr

