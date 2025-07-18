Λίγες μόνο εβδομάδες μετά τα εγκαίνια του νέου παραθαλάσσιου θέρετρου, και αφού το προώθησε ως «τουριστικό και πολιτιστικό προορισμό παγκόσμιας κλάσης», η Βόρεια Κορέα ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά ότι δεν επιτρέπονται ξένοι τουρίστες στο Wonsan Kalma, μία πόλη με ξενοδοχεία, εστιατόρια, θέατρο, κέντρα αναψυχής, γυμναστήρια, κινηματογράφο και νεροτσουλήθρες στην ανατολική ακτή της χώρας.

Λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του Ρώσου ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ στην Ουονσάν - ο οποίος δεσμεύτηκε να βοηθήσει στην ενίσχυση του τουρισμού στη Βόρεια Κορέα - οι αρχές σταμάτησαν απότομα την πρόσβαση των ξένων στη νεοσύστατη παράκτια τουριστική περιοχή, χωρίς να δώσουν καμία εξήγηση για την απροσδόκητη κίνηση, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η επίσημη ιστοσελίδα τουρισμού της Βόρειας Κορέας, DPR Korea Tour, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι οι ξένοι επισκέπτες «δεν γίνονται δεκτοί προσωρινά» στη ζώνη Wonsan-Kalma, ανέφερε η Korea JoongAng Daily.

Το παραθαλάσσιο θέρετρο της Βόρειας Κορέας άνοιξε στις 24 Ιουνίου, μετά από χρόνια ανέγερσης και προετοιμασίας και οι πρώτοι του επισκέπτες ήταν μία ομάδα Ρώσων τουριστών.

Στα εγκαίνια του Wonsan Kalma, ο Κιμ Γινγκ Ουν είχε δηλώσει ότι ο χώρος θα καταγραφεί ως «μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες φέτος» και χαρακτήρισε το άνοιγμά του «το πρώτο βήμα για την υλοποίηση της πολιτικής της κυβέρνησης για την ανάπτυξη του τουρισμού.

Μάλιστα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Βόρεια Κορέα σχεδιάζει να κατασκευάσει παρόμοιες τουριστικές ζώνες σε όλη τη χώρα, για την προσέλκυση ξένων επισκεπτών.

Το γιγάντιο συγκρότημα της Wonsan-Kalma μπορεί να φιλοξενήσει σχεδόν 20.000 άτομα ωστόσο οι προοπτικές του παραμένουν αβέβαιες...

