Την εικόνα ενός πρωθυπουργού που δυσκολευόταν πολύ να κατανοήσει τα επιστημονικά δεδομένα που του παρουσιάζονταν αναφορικά με τις εκτιμήσεις για τον αντίκτυπο του κορωνοϊού, έδωσε ο επιστημονικός σύμβουλος του Μπόρις Τζόνσον στην κατάθεσή του ενώπιον της δημόσιας έρευνας για το χειρισμό της πανδημίας στη Βρετανία.

Ο μέχρι πρότινος επικεφαλής επιστημονικός σύμβουλος της βρετανικής κυβέρνησης σερ Πάτρικ Βάλανς ανέφερε μεταξύ άλλων πως ο τότε πρωθυπουργός έδειχνε «ξεκάθαρα συγχυσμένος» και έμοιαζε να μην έχει κατανοήσει στοιχεία τα οποία του είχαν αναλύσει οι επιστήμονες μόλις λίγες ώρες νωρίτερα.

Στην κατάθεση του σερ Πάτρικ στην επιτροπή υπό τη νομικό βαρόνη Χάλετ αναγνώστηκαν και πολλά αποσπάσματα από το ημερολόγιο που τηρούσε την περίοδο της πανδημίας ο ίδιος, από τα οποία επίσης προκύπτει μια αίσθηση δυσπιστίας και αγανάκτησης για τη δυσκολία με την οποία ο Μπόρις Τζόνσον εισέπραττε τα επιστημονικά δεδομένα.

«Δίνουμε πραγματική μάχη για να κατανοήσει τα γραφήματα», ανέφερε ένα απόσπασμα, με τον καθηγητή Βάλανς να συμπληρώνει στην κατέθεσε πως «χρειαζόταν να επαναλαμβάνουμε συχνά κάποια πράγματα».

Περιγράφει δε έναν Μπόρις Τζόνσον που κάποιες στιγμές έμοιαζε «διαλυμένος» από το μέγεθος της πρόκλησης και που είχε μεταπτώσεις από αισιοδοξία σε απαισιοδοξία ως προς την ικανότητα αντιμετώπισης της πανδημίας.

Πάντως ο σερ Πάτρικ σχολίασε ότι δεν είναι εύκολο για όλους τους ηγέτες να κατανοούν άμεσα την επιστήμη.

Πρόσθεσε δε πως ο ρόλος του ήταν αμιγώς συμβουλευτικός και ότι κατανοούσε πως κάποιες φορές οι πολιτικοί έπρεπε να συνυπολογίσουν και άλλες παραμέτρους πριν από τη λήψη αποφάσεων εν μέσω πανδημίας.

Ωστόσο, όπως φάνηκε από τις σημειώσεις του, θεωρούσε τον Μπόρις Τζόνσον «αδύναμο και αναποφάσιστο» σε αναφορά στην ανάγκη απόφασης για lockdown. Είχε προσθέτει πως ο τότε πρωθυπουργός «επηρεαζόταν πολύ από τον (δεξιό) Τύπο».

Ο Πάτρικ Βάλανς επέκρινε επίσης την απόφαση του τότε Υπουργού Οικονομικών και νυν Πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ να καλέσει τους πολίτες να αρχίσουν να τρώνε έξω ώστε να ενισχυθεί η οικονομία, ενώ η πανδημία δεν είχε περάσει. «Είναι δύσκολο να δει κανείς πώς δεν θα είχε αντίκτυπο στη μετάδοση του ιού», είχε σχολιάσει στο ημερολόγιό του. Αποκάλυψε δε πως οι επιστημονικοί σύμβουλοι της κυβέρνησης δεν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για αυτό το μέτρο.

Επίσης αναφέρθηκε σε «εκπληκτικά» περιστατικά που ήταν προφανές ότι το αρχηγείο της Ντάουνινγκ Στριτ δεν είχε μελετήσει τις επιστημονικές συστάσεις που είχαν δοθεί, όπως για τον κανόνα τήρησης απόστασης δύο μέτρων.

Το τρέχον στάδιο της έρευνας αφορά τις κινήσεις της κυβέρνησης Τζόνσον. Τους προηγούμενους μήνες εξετάστηκε ο βαθμός ετοιμότητας των αρμοδίων αρχών.

Στα επόμενα στάδια η έρευνα θα εξετάσει τον αντίκτυπο της πανδημίας στο σύστημα υγείας, τις κινήσεις αναφορικά με τα εμβόλια, την προμήθεια υλικών από την κυβέρνηση και τις επιπτώσεις στον τομέα της κοινωνικής περίθαλψης. Θα προστεθούν περισσότερα κεφάλαια έρευνας τους προσεχείς μήνες.

Αποστολή της έρευνας δεν είναι η απόδοση ποινικών ευθυνών αλλά η εξαγωγή συμπερασμάτων ώστε να αποφευχθούν τα ίδια λάθη σε μια μελλοντική πανδημία.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί το 2026, αλλά θα υπάρχουν ενδιάμεσες εκθέσεις με συμπεράσματα και συστάσεις.

