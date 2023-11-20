Ένα "προτεκτοράτο του ΟΗΕ" στη Γάζα μετά τον πόλεμο δεν θα ήταν μια λύση, δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, συνηγορώντας υπέρ μιας "μετάβασης" στην οποία θα μετάσχουν πολλοί παράγοντες, κυρίως οι ΗΠΑ και οι αραβικές χώρες.

"Είναι σημαντικό να μπορούμε να μετατρέψουμε αυτή την τραγωδία σε ευκαιρία, και για να καταστεί αυτό δυνατό, είναι βασικό μετά τον πόλεμο να προχωρήσουμε αποφασιστικά και μη αναστρέψιμα προς μια λύση δύο κρατών", δήλωσε ο Γκουτέρες στους δημοσιογράφους.

Αυτό απαιτεί μια "ενισχυμένη Παλαιστινιακή Αρχή, που θα αναλάβει τις ευθύνες στη Γάζα", εκτίμησε. Αλλά "η Παλαιστινιακή Αρχή δεν μπορεί να πάει στη Γάζα μαζί με τα ισραηλινά άρματα μάχης", "η διεθνής κοινότητα πρέπει να εξετάσει μια μεταβατική περίοδο".

"Δεν νομίζω ότι ένα προτεκτοράτο του ΟΗΕ στη Γάζα είναι λύση. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε μια προσέγγιση με πολλαπλούς παράγοντες, στην οποία διαφορετικές χώρες, διαφορετικές οντότητες, θα συνεργαστούν", δήλωσε, αναφέροντας ανάμεσα σε αυτούς τους παράγοντες τις Ηνωμένες Πολιτείες, "εγγυήτριες" της ασφάλειας του Ισραήλ, και τις αραβικές χώρες της περιοχής που είναι "απολύτως απαραίτητες" για τους Παλαιστίνιους.

"Όλος ο κόσμος πρέπει να συγκλίνει για να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις μιας μετάβασης, επιτρέποντας σε μια ενισχυμένη Παλαιστινιακή Αρχή να αναλάβει τις ευθύνες στη Γάζα".

Από την άλλη πλευρά, ο Γκουτέρες κατήγγειλε για άλλη μια φορά "τις παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και τις παραβιάσεις της προστασίας των αμάχων στη Γάζα".

Κάθε χρόνο, ο γενικός γραμματέας δημοσιεύει τη "λίστα της ντροπής" που συντάσσει σε σχέση με τα δικαιώματα των παιδιών κατά τη διάρκεια συγκρούσεων και η απουσία του Ισραήλ από αυτή τη λίστα επικρίνεται από τις οργανώσεις προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Χωρίς να πει εάν αυτή η κατάσταση μπορεί να μεταβληθεί, ο Γκουτέρες συνέκρινε τον αριθμό των παιδιών που σκοτώθηκαν μέσα σε λίγες εβδομάδες στη Γάζα με άλλες συγκρούσεις των οποίων τα εμπλεκόμενα μέρη περιλαμβάνονται στη μαύρη λίστα του.

"Παρουσίασα επτά αναφορές, σε αυτές τις επτά αναφορές, ο μεγαλύτερος αριθμός σκοτωμένων παιδιών μέσα σε έναν χρόνο από έναν παράγοντα αφορούσε τους Ταλιμπάν την περίοδο 2017-2018, ο δεύτερος ήταν η συριακή κυβέρνηση και οι σύμμαχοί της (...), εκεί επίσης ήταν γύρω στα 700", σημείωσε.

"Χωρίς να υπεισέλθω στις συζητήσεις για την ακρίβεια των στοιχείων που δημοσιεύτηκαν από τις ντε φάκτο αρχές στη Γάζα (τη Χαμάς σ.σ.), αυτό που είναι σαφές, είναι ότι σε μερικές εβδομάδες, χιλιάδες παιδιά σκοτώθηκαν", επέμεινε κάνοντας λόγο για έναν "χωρίς προηγούμενο" αριθμό νεκρών αμάχων κατά τη διάρκεια μιας σύγκρουσης από τότε που ανέλαβε επικεφαλής του ΟΗΕ τον Ιανουάριο του 2017.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

