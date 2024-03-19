Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να προχωρήσει στην επιβολή δασμών στα εισαγόμενα σιτηρά από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, για να κατευνάσει τους αγρότες και ορισμένα κράτη μέλη, αναφέρει σημερινό (Τρίτη) δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times, που επικαλείται πηγές της ενημερωμένες για τους σχεδιασμούς στις Βρυξέλλες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να ανακοινώσει τις προσεχείς ημέρες την επιβολή δασμού 95 ευρώ ανά τόνο δημητριακών από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, αναφέρει η εφημερίδα και προσθέτει πως σχεδιάζεται να επιβληθούν επίσης δασμοί 50% σε ελαιούχους σπόρους και προϊόντα που παράγονται με την επεξεργασία τους.

Αγρότες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αξιώνουν να αμβλυνθούν περιορισμοί που τούς επιβάλλονται στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και να επιβληθούν ξανά οι δασμοί στα εισαγόμενα αγροτικά προϊόντα της Ουκρανίας. Οι δασμοί αυτοί είχαν αρθεί όταν εισέβαλε ο ρωσικός στρατός στην ουκρανική επικράτεια, τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι αγρότες σε γειτονικές χώρες, την Πολωνία, την Ουγγαρία και τη Σλοβακία —και οι τρεις είναι κράτη μέλη της ΕΕ— τονίζουν πως η απόφαση αυτή τούς κατάφερε βαρύ πλήγμα, καθώς ώθησε τις τιμές των προϊόντων τους προς τα κάτω.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τασκ, όπου γίνονται τις τελευταίες ημέρες μαζικές αγροτικές κινητοποιήσεις, παρόμοιες με αυτή στην υπόλοιπη ΕΕ, έχει εισηγηθεί να απαγορευθούν οι εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Οι εισαγωγές των προϊόντων που θα στοχοποιηθούν ανήλθαν σε 4 εκατ. τόνους το 2023, ή περίπου στο 1% της συνολικής κατανάλωσης στην ΕΕ, ποσότητα που αποτελούσε ρεκόρ, σύμφωνα με το δημοσίευμα των Φαϊνάνσιαλ Τάιμς.

