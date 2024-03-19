Κοριοί εντοπίστηκαν σε φοιτητική εστία του πανεπιστημίου VUB (Vrije Universiteit Brussel) στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με πληροφορία του ιστότοπου Bruzz που αναδημοσιεύται από την εφημερίδα «Le Soir».

«Ανακαλύψαμε επτά δωμάτια με κοριούς από τα 1.500 δωμάτια που προσφέρουμε. Τα δωμάτια δεν βρίσκονται όλα στο ίδιο συγκρότημα, αλλά οι φοιτητές έχουν επαφές μεταξύ τους», εξηγεί ένας από τους διευθυντές.

Ο ίδιος σημείωσε ότι «υπήρξε επικοινωνία με όλους όσοι επηρρεάζονται και ο πρώτος γύρος επιθεώρησης έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Καθώς τα αυγά του κοριού μπορούν ακόμα να επιβιώσουν στους θαλάμους, σύντομα θα πραγματοποιήσουμε δεύτερο γύρο μέτρων εξάλειψης. Ωστόσο, όλοι οι σπουδαστές μπόρεσαν να επιστρέψουν κανονικά στα δωμάτιά τους».

Στις Βρυξέλλες, υπάρχει μια εξειδικευμένη ομάδα που αποτελείται από βελγικά μαλινουά εκπαιδευμένα στην ανίχνευση κοριών. Το περασμένο Σαββατοκύριακο οι σκύλοι ήλεγξαν όλα τα κρεβάτια της εστίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

