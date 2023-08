Κρεμλίνο: Ο Πούτιν δεν σκοπεύει να παραστεί στην κηδεία του επικεφαλής της Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν Κόσμος 14:30, 29.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

8

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου αναφέρθηκε και στην αποτυχία προσελήνωσης του ρωσικού Luna-25 υποστηρίζοντας πως «δεν ήταν κάτι φοβερό»