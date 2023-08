Ο Πούτιν δεν θα επισκεφθεί την Ινδία για τη σύνοδο κορυφής της G20 Κόσμος 19:12, 28.08.2023 linkedin

Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι κατά τη διάρκεια της οποίας οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης τις διμερείς σχέσεις