Νεκρός και επίσημα ο Πριγκόζιν - Αναγνωρίστηκε η σορός του

Επίσημα νεκρός θεωρείται ο επικεφαλής της Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν, καθώς όπως δήλωσαν Ρώσοι αξιωματούχοι, επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του ύστερα από γενετική ανάλυση των σορών που βρέθηκαν στο αεροπορικό δυστύχημα της προηγούμενης Τετάρτης.

Η Ερευνητική Επιτροπή ανέφερε ότι οι ταυτότητες και των 10 θυμάτων έχουν εξακριβωθεί και αντιστοιχούν σε αυτές που περιλαμβάνονται στη λίστα επιβατών της πτήσης. Μεταξύ τους ο ηγέτης των μισθοφόρων Πριγκόζιν καθώς και το δεξί του χέρι, Ντμίτρι Ούτκιν.

Υπενθυμίζεται πως το ιδιωτικό τζετ του Πριγκόζιν κατέπεσε βορειοδυτικά της Μόσχας στις 25 Αυγούστου, σκοτώνοντας όλους τους επιβαίνοντες. «Στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας για το αεροπορικό δυστύχημα στην περιοχή του Τβερ, ολοκληρώθηκαν οι μοριακές γενετικές εξετάσεις», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με το Sky News.

Προς το παρόν οι ερευνητές δεν έχουν αναφερθεί στα ενδεχόμενα της συντριβής, την ώρα που κυκλοφορούν διάφορες εικασίες: ότι το αεροσκάφος χτυπήθηκε από πύραυλο εδάφους- αέρα, ότι είχε τοποθετηθεί σε αυτό βόμβα, ότι σημειώθηκε ατύχημα ή ότι ο πιλότος έκανε ένα μοιραίο λάθος.

Σημειώνεται επίσης ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν - του οποίου ο Πριγκόζιν ήταν κάποτε στενός έμπιστος - τον περιέγραψε ως «προδότη» μετά την αποτυχημένη ανταρσία. Ωστόσο ότι το Κρεμλίνο διέψευσε τις εικασίες ότι ευθύνεται για τη συντριβή, χαρακτηρίζοντας τους υπαινιγμούς αυτούς «εικασίες».

Από την πλευρά τους οι Δυτικοί φαίνεται να επιρρίπτουν την ευθύνη για το δυστύχημα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς η συντριβή σημειώθηκε δύο μήνες μετά την αποτυχημένη εξέγερση της Wagner.

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο, στενός σύμμαχος της Μόσχας, υποστήριξε το Κρεμλίνο δηλώνοντας ότι «δεν μπορώ να φανταστώ» πως ο Πούτιν θα έδινε εντολή να δολοφονηθεί ο Πριγκόζιν.

Ο ίδιος ο Ρώσος πρόεδρος δεσμεύθηκε την Πέμπτη ότι θα διεξαχθεί ενδελεχής έρευνα για το περιστατικό και ότι αυτή θα καταλήξει σε συμπεράσματα.

Μετά τη συντριβή του αεροσκάφους κάτοικοι από διάφορες ρωσικές πόλεις όπου η Wagner είχε κέντρα στρατολόγησης – από το Νοβοσιμπίρσκ ως την Αγία Πετρούπολη—καταθέτουν λουλούδια σε αυτοσχέδια μνημεία προς τιμή του Πριγκόζιν.

«Οι εχθροί τον σκότωσαν (…) αλλά ελπίζουμε ότι θα υπάρξει εκδίκηση εναντίον όσων διέπραξαν αυτό το έγκλημα», δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ένας υποστηρικτής του επικεφαλής της Wagner που κατέθεσε λουλούδια σε αυτοσχέδιο μνημείο στη Μόσχα.

Ο Πριγκόζιν και ο Ούτκιν «θα μείνουν στην ιστορία μας σαν πραγματικοί ήρωες, σαν ένα παράδειγμα του τι είδους των ανθρώπων που πρέπει να είμαστε», πρόσθεσε ο ίδιος, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

