Οι Ρώσοι στρατιώτες πληρώνονται ακριβά για να πεθάνουν στην Ουκρανία

H στρατιωτική θητεία στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχει γίνει όλο και πιο προσοδοφόρα μετά την ευρείας κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία πέρυσι, αναφέρει ο Υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, αναφέρει ο Guardian.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών στο Twitter, στις 4 Φεβρουαρίου 2022 ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι ένας υπολοχαγός λάμβανε 81.200 ρούβλια το μήνα. Μέχρι τον Οκτώβριο του 2022, ανακοίνωσε ότι ακόμη και οι στρατιώτες θα λάμβαναν 195.000 ρούβλια το μήνα.

Πολλές κατώτερες τάξεις που υπηρετούν στην Ουκρανία αποκομίζουν πλέον πάνω από 200.000 ρούβλια το μήνα. Πρόκειται 2,7 φορές πάνω από τον ρωσικό εθνικό μέσο μισθό των 72.851 ρούβλια. Συγκριτικά, 2,7 φορές ο μέσος μισθός του Ηνωμένου Βασιλείου θα ισοδυναμούσε με πάνω από 90.000 £ ετησίως.

