Ολοένα και εντείνονται οι επιθέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας τις τελευταίες ημέρες. Τριώροφο κτίριο στο κέντρο του Κιέβου υπέστη σοβαρές ζημιές από ρωσική πυραυλική επίθεση σήμερα το πρωί, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι της ουκρανικής πρωτεύουσας, ενώ ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών ζήτησε και πάλι από τους συμμάχους της χώρας του να της προσφέρουν επιπλέον μέσα αντιαεροπορικής άμυνας.

Τουλάχιστον πέντε εκρήξεις ακούστηκαν γύρω στις 10:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

«Εκρήξεις στην πρωτεύουσα. Γρήγορα στα καταφύγια!», έγραψε στο Telegram ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έπειτα από πυραυλική επίθεση εναντίον του Κιέβου έπεσαν συντρίμμια στη συνοικία Πετσέρσκι. Κτίριο υπέστη ζημιές», επεσήμανε ο Σέρχιι Πόπκο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας, ο οποίος σε προηγούμενη ανακοίνωσή του είχε επισημάνει ότι πρόκειται για κτίριο κατοικιών.

Ο Κλίτσκο πρόσθεσε ότι δύο άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Συντρίμμια έπεσαν και τις συνοικίες Σολομιάνσκι, Χολοσιίφκσι και Ντνίπρο, επεσήμανε η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου.

Η Αμερικανίδα πρεσβεύτρια στο Κίεβο Μπρίτζετ Μπριν κατήγγειλε ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε υπερηχητικούς πυραύλους για να επιτεθεί εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας.

«Τις τελευταίες πέντε ημέρες η Ρωσία έχει εκτοξεύσει εκατοντάδες πυραύλους και drones εναντίον κυρίαρχης χώρας», τόνισε.

Αντιαεροπορική άμυνα

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους πάνω από το Κίεβο σήμερα, όπως έγραψε ο διοικητής της στο Telegram. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από την υπό ρωσική κατοχή Κριμαία.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα ζήτησε και πάλι σήμερα από τους διεθνείς εταίρους της χώρας του να της προσφέρουν επιπλέον μέσα αντιαεροπορικής άμυνας.

«Δεν υπάρχουν ωμότητες που οι Ρώσοι μπάσταρδοι δεν θα διαπράξουν, περιλαμβανομένης απόπειρας πλήγματος με βαλλιστικό πύραυλο στην καρδιά μιας πόλης πολλών εκατομμυρίων κατοίκων», τόνισε ο Κουλέμπα με ανάρτησή του στο Χ.

«Αυτή είναι μια υπενθύμιση ότι η Ουκρανία έχει άμεση ανάγκη από περισσότερη αντιαεροπορική άμυνα, κυρίως συστήματα Patriot και πυραύλους που μπορούν να απωθήσουν οποιαδήποτε ρωσική επίθεση», πρόσθεσε.

Έκτακτες διακοπές ηλεκτροδότησης στην Οδησσό

Παράλληαλ, οι αρχές της Οδησσού ανέφεραν νωρίτερα στο Telegram ότι η πόλη και η περιφέρεια έγιναν στόχος πολλών επιθέσεων drones που εξαπέλυσε η Ρωσία

Έκτακτες διακοπές στην ηλεκτροδότησης σημειώθηκαν στην Οδησσό της Ουκρανίας σήμερα, αφού μία από τις εγκαταστάσεις υψηλής τάσης της πόλης υπέστη ζημιές από ρωσική αεροπορική επίθεση, ανακοίνωσε η ουκρανική εταιρεία ενέργειας DTEK.

«Η κατάσταση παραμένει δύσκολη», επεσήμανε η DTEK στο Telegram. «Προκειμένου να μειώσουμε το φορτίο στο δίκτυο δεν θα λειτουργήσουν τα ηλεκτρικά μέσα μεταφοράς στην πόλη, ενώ περιορισμένη θα παραμείνει η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος από τις βιομηχανίες», εξήγησε.

Οι αρχές της Οδησσού ανέφεραν στο Telegram ότι η πόλη και η περιφέρεια έγιναν στόχος πολλών επιθέσεων drones που εξαπέλυσε η Ρωσία. Τέσσερα από αυτά καταρρίφθηκαν πάνω από τις περιφέρειες της Οδησσού και της Μικολάιφ.

Ρωσικό πλοίο «καταστράφηκε» από ουκρανικές επιθέσεις

Την ίδια ώρα, ένα από τα ρωσικά αποβατικά πλοία που χτυπήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης πυραυλικής επίθεσης στην κατεχόμενη Κριμαία «υπέστη σοβαρή ζημιά», ανακοίνωσε η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας (HUR).

Ο ουκρανικός στρατός ισχυρίστηκε την Κυριακή ότι έπληξε δύο μεγάλα ρωσικά αποβατικά πλοία καθώς και άλλες υποδομές που χρησιμοποιούσε το ρωσικό ναυτικό στη Μαύρη Θάλασσα κατά τη διάρκεια των νυχτερινών επιδρομών στην προσαρτημένη χερσόνησο της Κριμαίας.

«Οι αμυντικές δυνάμεις της Ουκρανίας έπληξαν επιτυχώς τα μεγάλα αποβατικά πλοία Azov και Yamal, ένα κέντρο επικοινωνιών και επίσης πολλές εγκαταστάσεις υποδομής του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας στην προσωρινά κατεχόμενη Κριμαία», ανέφερε ο ουκρανικός στρατός σε δήλωση.

Σε μια ανάρτηση στο Telegram τη Δευτέρα, η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας είπε ότι το «Yamal» υπέστη «τρύπα στο πάνω κατάστρωμα που το έκανε να κυλήσει προς τη δεξιά πλευρά».

Η Ουκρανία ισχυρίστηκε ότι έχει καταστρέψει περίπου το ένα τρίτο του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας από την έναρξη του πολέμου, συνήθως σε επιθέσεις τη νύχτα χρησιμοποιώντας θαλάσσια μη επανδρωμένα αεροσκάφη γεμάτα εκρηκτικά.

Πηγή: skai.gr

