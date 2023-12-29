Το Κρεμλίνο προειδοποίησε σήμερα τη Δύση ότι έχει καταρτίσει έναν κατάλογο αμερικανικών, ευρωπαϊκών και άλλων περιουσιακών στοιχείων τα οποία θα κατασχεθούν, αν οι ηγέτες της Ομάδας των Επτά μεγαλύτερων βιομηχανικών χωρών (G7) αποφασίσουν να προχωρήσουν και κατάσχουν παγωμένα συναλλαγματικά αποθέματα της ρωσικής κεντρικής τράπεζας ύψους 300 δισ. δολαρίων.

Οι ηγέτες της G7 θα συζητήσουν μια νέα νομική εκδοχή που θα επιτρέψει την κατάσχεση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στη συνάντησή τους τον Φεβρουάριο, δήλωσαν χθες, Πέμπτη, δύο πηγές που γνωρίζουν για τα σχέδια και ένας Βρετανός αξιωματούχος.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε πως οποιαδήποτε τέτοια κίνηση από τη Δύση θα ισοδυναμούσε με "κλοπή", θα παραβίαζε το διεθνές δίκαιο και θα υπονόμευε αποθεματικά νομίσματα, το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα και την παγκόσμια οικονομία.

"Θα είναι ένα σημαντικό χτύπημα στις κύριες παραμέτρους της διεθνούς οικονομίας, θα υπονομεύσει τη διεθνή οικονομία, δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

"Θα υπονομεύσει την εμπιστοσύνη άλλων χωρών στις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς και στην ΕΕ ως οικονομικούς εγγυητές. Επομένως, τέτοιες ενέργειες συνεπάγονται πολύ, πολύ σοβαρές συνέπειες".

Απαντώντας σε ερώτηση αν υπάρχει κάποιος ειδικός κατάλογος δυτικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία θα μπορούσε να κατασχέσει σε αντίποινα η Ρωσία, ο Πεσκόφ είπε: "Ναι. Υπάρχει".

Αρνήθηκε να πει συγκεκριμένα ποια στοιχεία βρίσκονται στον κατάλογο.

Περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας αξίας περίπου 300 δισ. δολαρίων είναι αυτή τη στιγμή παγωμένα στη Δύση.

Αν και η κεντρική τράπεζα δεν έχει πει λεπτομερώς ποια στοιχεία έχουν παγώσει, τα περισσότερα από τα ομόλογα και τις καταθέσεις είναι σε ευρώ όπως και ορισμένα σε δολάρια ΗΠΑ και βρετανικές στερλίνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

