Πολυώροφο κτίριο στη Βραζιλία στις φλόγες - Video

Βίντεο με κτίριο στη Βραζιλία το οποίο φλέγεται, ανήρτησε το ειδησεογραφικό πρακτορείο abc news.

Όπως φαίνεται, η πολυώροφη πολυκατοικία έχει παραδοθεί στις φλόγες, τόσο στο πάνω μέρος όσο και στο κάτω.

Σύμφωνα με τα σχόλια που έχουν αναρτηθεί στον λογαριασμό του abc news στο youtube, πρόκειται για κτίριο που ήταν υπό κατασκευή και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν θύματα. Επίσης, αναφέρεται πως η σφοδρή καταιγίδα που ξέσπασε αργότερα βοήθησε ώστε η φωτιά να σβηστεί.

Πηγή: skai.gr

