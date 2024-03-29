Οι σιαμαίες Abby και Brittany Hensel έγιναν διάσημες πριν αρκετά χρόνια όταν εμφανίστηκαν αρχικά στην Όπρα, το 1996 και αργότερα απέκτησαν το δικό τους ριάλιτι.

Οι δίδυμες αδερφές μοιράζονται το ίδιο σώμα, καθώς οι γονείς του αρνήθηκαν να ρισκάρουν την ζωή τους σε μία επέμβαση διαχωρισμού.

Κόντρα στα ιατρικά προγνωστικά, οι σιαμαίες αδερφές μεγάλωσαν, ενηλικιωθήκαν και μάλιστα, το 2021, η 34χρονη σήμερα Abby παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, τον βετεράνο στρατιώτη Josh Bowling.

Η είδηση έγινε γνωστή τώρα και έγινε viral, λόγω της… ιδιαιτερότητας της κατάστασης.

«Πώς θα μπορούσε κάποιος να διαλέξει ανάμεσα στις δύο;» είχε δηλώσει ο πατέρας τους, Mike, σε συνέντευξή του το 2001 στο περιοδικό Time.

Έτοιμες να κάνουν παιδί

Σύμφωνα με την Daily Mail, oι δύο αδερφές μπορούν να φάνε, να γράψουν και να ολοκληρώσουν εργασίες χωριστά , αλλά μοιράζονται ένα ενιαίο σώμα.

Από τη μέση και κάτω, όλα τα όργανα, συμπεριλαμβανομένου του εντέρου, της ουροδόχου κύστης και των αναπαραγωγικών οργάνων είναι «μονά».

Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να συλλάβουν ένα παιδί με τον… συμβατικό τρόπο, αλλά δεν είναι σαφές ποια θα ήταν νομικά η μητέρα του παιδιού.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.