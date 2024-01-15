Με εισιτήριο 25 ευρώ η είσοδος στην Αγία Σοφία από σήμερα

Με εισιτήριο εισόδου για τους ξένους υπηκόους η είσοδος στην Αγιά Σοφιά από σήμερα.

Το τουρκικό υπουργείο Πολιτισμού ξεκίνησε εφαρμογή εισόδου στο μνημείο της Αγιάς Σοφιάς όπως ήταν πριν μετατραπεί σε τζαμί, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Ελεύθερη θα είναι η είσοδος σε όσους θα πάνε να προσευχηθούν.

Η είσοδος για τους αλλοδαπούς που θα εισέρχονται στο ιστορικό τέμενος για τουριστικούς σκοπούς ανέρχεται στα 25 ευρώ.

Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το τουρκικό υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού αναφέρει: «Στο πλαίσιο των εργασιών αποκατάστασης και προστασίας του μνημείου που ξεκίνησε ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Έρσοϊ προβλέπεται η εγκατάσταση εκδοτηρίου εισιτηρίων σε συγκεκριμένο μέρος που έχει ήδη προετοιμαστεί για τους επισκέπτες και θα τεθεί σε λειτουργία στις 15 Ιανουαρίου.

Επιπλέον έχει γίνει η εγκατάσταση καμερών ασφαλείας, συστημάτων ανίχνευσης πυρκαγιάς καθώς και συστημάτων ανακοίνωσης έκτακτης ανάγκης, ενώ έχουν ληφθεί μέτρα προστασίας κατά μήκος της διαδρομής περιήγησης στα αξιοθέατα του τεμένους».

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι «οι υπήκοοι της Τουρκικής Δημοκρατίας που θα επισκέπτονται για σκοπούς θρησκευτικής λατρείας το τέμενος θα συνεχίσουν να εισέρχονται δωρεάν από την προβλεπόμενη για αυτό το λόγο είσοδο».

Πηγή: skai.gr

