Η περιφερειακή στρατιωτική δύναμη της Κοινότητας Ανατολικής Αφρικής (ΚΑΑ), της οποίας την εντολή αποφάσισε να μην ανανεώσει η Κινσάσα, άρχισε σήμερα να εγκαταλείπει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Μια πρώτη ομάδα περίπου 100 Κενυατών της περιφερειακής δύναμης – η οποία περιλαμβάνει επίσης στρατιώτες από την Ουγκάντα, το Μπουρούντι και το Νότιο Σουδάν – αναχώρησε λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα από το αεροδρόμιο της Γκόμα, της πρωτεύουσας της επαρχίας του Βόρειου Κίβου, με προορισμό το Ναϊρόμπι.

Εκπρόσωπος της δύναμης της ΚΑΑ επιβεβαίωσε ότι το αεροσκάφος είχε προορισμό το Ναϊρόμπι και μετέφερε αποκλειστικά Κενυάτες, αλλά δεν υπεισήλθε σε περαιτέρω λεπτομέρειες αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα της υπόλοιπης επιχείρησης.

Κενυάτες στρατιώτες άρχισαν να φθάνουν στην Γκόμα τον Νοέμβριο του 2022, περίπου έναν χρόνο μετά την αναζωπύρωση στο Βόρειο Κίβου της εξέγερσης του Κινήματος της 23ης Μαρτίου (M23) που – με την υποστήριξη της Ρουάντας – κατέλαβε μεγάλα τμήματα της επαρχίας.

Οι αρχές της ΛΔ Κονγκό ζήτησαν τότε τη συνδρομή περιφερειακής στρατιωτικής δύναμης της ΚΑΑ ώστε να εκδιώξει τους αντάρτες από την περιοχή.

Ωστόσο ο πληθυσμός της επαρχίας και εν συνεχεία η κυβέρνηση της χώρας επέκριναν τους στρατιώτες της ΚΑΑ, κατηγορώντας τους – με εξαίρεση τους Μπουρούντιους – ότι συνυπάρχουν με τους αντάρτες αντί να τους υποχρεώνουν να παραδώσουν τα όπλα.

Μετά τη σύνοδο κορυφής της Κοινότητας Ανατολικής Αφρικής στις 25 Νοεμβρίου, ανακοινώθηκε ότι η ΛΔ Κονγκό «δεν θα ανανεώσει την εντολή της περιφερειακής δύναμης πέραν της 8ης Δεκεμβρίου 2023».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.