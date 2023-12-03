Επίθεση σε χρυσωρυχείο της εταιρίας Ποδερόσα στην περιφέρεια Λα Λιμπερτάδ του βορειοδυτικού Περού εξαπέλυσαν χθες Σάββατο ένοπλοι άνδρες, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας Βίκτορ Τόρες Φαλκόν, γνωστοποιώντας πως εννέα εργάτες σκοτώθηκαν άλλοι 15 τραυματίστηκαν.

Οι δράστες άνοιξαν πυρ εναντίον των εργατών και πυροδότησαν εκρηκτικούς μηχανισμούς στο χρυσωρυχείο. Ακολούθησε συμπλοκή με τους άνδρες των υπηρεσιών ασφαλείας, ενώ τέσσερις μεταλλωρύχοι κρατήθηκαν όμηροι.

Στο χρυσωρυχείο, που βρίσκεται στην περιοχή Πατάς, έσπευσαν επίλεκτες δυνάμεις της περουβιανής αστυνομίας που κατάφεραν να ανακτήσουν τον έλεγχο των εγκαταστάσεων, να συλλάβουν επτά δράστες και να κατασχέσουν τον οπλισμό τους.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Περού ανακοίνωσε την ανάπτυξη ειδικών δυνάμεων στην Πατάς που θα πλαισιώσουν τις τοπικές υπηρεσίες ασφαλείας για να καταπολεμήσουν τις εγκληματικές συμμορίες που λυμαίνονται την περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

