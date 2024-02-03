Κόμμα στη Γερμανία φαίνεται να ιδρύει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Φατίχ Ζινγκάλ, επικεφαλής του κόμματος DAVA, που θεωρείται παρακλάδι του τουρκικού κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ του Ερντογάν στην Γερμανία, δήλωσε ότι οι διαδικασίες για την επίσημη ίδρυση του κόμματος προχωρούν ταχύτατα, και εξέφρασε το ενδιαφέρον του για ενδεχόμενη συμμετοχή σε αυτό του τουρκικής καταγωγής παλαίμαχου ποδοσφαιριστή της εθνικής Γερμανίας, Μεσούτ Έζιλ, ο οποίος στο παρελθόν προκάλεσε έντονες αντιδράσεις λόγω της φιλικής σχέσης του με τον Ταγίπ Ερντογάν.

Προκειμένου το κόμμα να μπορεί να συμμετάσχει στις ευρωεκλογές του Ιουνίου, θα πρέπει έως τις 18 Μαρτίου να έχει υποβάλει στην Ομοσπονδιακή Εφορευτική Επιτροπή 4.000 υπογραφές. Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, «κάποιες λείπουν ακόμη», αλλά ο επικεφαλής του DAVA Φατίχ Ζινγκάλ δηλώνει στην εφημερίδα ότι «το τηλέφωνο έχει πάρει φωτιά» και ότι το εγχείρημα «λαμβάνει μεγάλη υποστήριξη, μεταξύ άλλων από πολύ εξέχοντες υποστηρικτές». Υπάρχουν διασημότητες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να αναγνωριστούν τα προβλήματα που υπάρχουν στην κοινωνία, σημειώνει ο κ. Ζινγκάλ και αναφέρει ως παράδειγμα τον 35χρονο Μεσούτ Έζιλ, πρώην ποδοσφαιριστή μεταξύ άλλων της Βέρντερ Βρέμης, της Ρεάλ Μαδρίτης, της Άρσεναλ και της εθνικής Γερμανίας. «Είναι καλό παιδί, πιστεύουμε ότι είναι υπέροχος. Έκανε πολλά για την εθνική Γερμανίας. Μεγάλος ποδοσφαιριστής, σπουδαία προσωπικότητα της δημόσιας ζωής», συνεχίζει και προσθέτει ότι «θα ήμασταν φυσικά πολύ χαρούμενοι αν ο Έζιλ διαφήμιζε το DAVA και έδειχνε ποιο είναι το πρόγραμμά του - ενώ είναι αναγνωρισμένος στην γερμανική κοινωνία, παίκτης της εθνικής ομάδας και θεωρείται ενσωματωμένος, από τη μια μέρα στην άλλη εξοστρακίζεται, γίνεται λοιπόν σαφές με ποια προβλήματα έρχεται αντιμέτωπος κάποιος με τουρκική καταγωγή».

Ο Μεσούτ Έζιλ γεννήθηκε στην Γερμανία από Τούρκους γονείς και στα 18 έλαβε τη γερμανική υπηκοότητα προκειμένου να συνεχίσει την ποδοσφαιρική του καριέρα στην εθνική ομάδα. Έπαιξε συνολικά σε 92 αγώνες με το εθνικό συγκρότημα, με το οποίο το 2014 στην Βραζιλία ανακηρύχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής. Το 2018 αποχώρησε από την εθνική ομάδα έπειτα από τον θόρυβο που προκάλεσε η ανάρτηση φωτογραφιών του με τον τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν. Ο Έζιλ είναι υποστηρικτής της οργάνωσης «Γκρίζοι Λύκοι», και φέρει αντίστοιχο τατουάζ, και κατηγόρησε τότε την Γερμανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η οποία επέκρινε την συμπεριφορά του, για ρατσισμό. Από την πλευρά του, ο Ταγίπ Ερντογάν είχε τότε στηρίξει τον παίκτη, δηλώνοντας: «Του φιλώ τα μάτια. Στηρίζω τον Μεσούτ Έζιλ για τις δηλώσεις του.

Σύμφωνα με την BILD, ο μάνατζερ του ποδοσφαιριστή δεν απάντησε σε ερώτημα της εφημερίδας σχετικά με τις προθέσεις του για ενδεχόμενη συμμετοχή στο υπό ίδρυση κόμμα.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

