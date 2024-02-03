Η Γερμανία είπε «nein» στην ακροδεξιά. Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι στο Βερολίνο, και δεκάδες χιλιάδες σε άλλες γερμανικές πόλεις, διαδήλωσαν σήμερα Σάββατο και πάλι κατά της ακροδεξιάς, με κεντρικό σύνθημα: «Εμείς είμαστε το ανάχωμα!». Για «ισχυρό μήνυμα για την δημοκρατία και το σύνταγμα» έκανε λόγο ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς, χαιρετίζοντας τις συγκεντρώσεις.

Η συμμαχία «Χέρι με χέρι - Αναλάβετε δράση τώρα!» συντόνισε 1.700 οργανώσεις, οι οποίες διοργάνωσαν τη σημερινή διαδήλωση στην πρωτεύουσα, με το πλήθος να συγκεντρώνεται μεταξύ του κτιρίου του ομοσπονδιακού κοινοβουλίου και της καγκελαρίας και να σχηματίζει ανθρώπινη αλυσίδα με τα χέρια υψωμένα, φωνάζοντας «Όλο

το Βερολίνο σταματά την AfD» και «Δεν υπάρχει εδώ χώρος για ρατσισμό».

Τα περισσότερα συνθήματα στρέφονταν εναντίον της Εναλλακτικής για την Γερμανία (ΑfD), ζητώντας την απαγόρευσή της, ενώ οι διοργανωτές τόνιζαν την ανάγκη τα δημοκρατικά πολιτικά κόμματα να ενεργοποιηθούν εναντίον των ακραίων σχηματισμών. Το «παρών» στο συλλαλητήριο του Βερολίνου έδωσαν ο υπουργός Υγείας Καρλ Λάουτερμπαχ και η αρχηγός του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) Σάσκια Έσκεν, κρατώντας πανό με το σύνθημα «Δείξτε κόκκινη κάρτα στους ναζί».

Διαδηλώσεις με ανάλογα συνθήματα πραγματοποιήθηκαν σήμερα στη Φρανκφούρτη, στην Δρέσδη, στο Πότσνταμ, στο Φράιμπουργκ, στο Αννόβερο, αλλά και σε μικρότερες πόλεις σε όλη τη χώρα.

«Είτε στο Άιζεναχ είτε στο Χόμπουργκ είτε στο Βερολίνο, σε μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη τη χώρα, οι πολίτες συγκεντρώνονται και αυτό το Σαββατοκύριακο για να διαδηλώσουν ενάντια στη λήθη, ενάντια στο μίσος. Ισχυρό μήνυμα για την δημοκρατία και για το σύνταγμά μας», έγραψε ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς σε ανάρτησή του στο Χ.

Ο αρχηγός της AfD Τίμο Χρουπάλα από την άλλη πλευρά, σε συνέντευξή του στην Γερμανική Ραδιοφωνία, χαρακτήρισε τις διαδηλώσεις «τακτική εκτροπής» από την κυβέρνηση και έκανε λόγο για εργαλειοποίηση των συγκεντρώσεων από τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού. «Είναι ασφαλώς πολύ χρήσιμο για την κυβέρνηση να καλεί τον κόσμο σε διαδηλώσεις, προκειμένου να αποσπάσει την προσοχή από τα πραγματικά προβλήματα», πρόσθεσε ο κ. Χρουπάλα.

Οι μαζικές διαμαρτυρίες κατά της AfD πυροδοτήθηκαν στις αρχές του έτους, έπειτα από αποκάλυψη του ιστότοπου ερευνητικής δημοσιογραφίας «Correctiv» περί συνάντησης στελεχών του κόμματος με νεοναζιστικές οργανώσεις, με θέμα την εκπόνηση σχεδίου μαζικών δια της βίας απελάσεων μεταναστών - ακόμη και με γερμανική υπηκοότητα - από την Γερμανία. Έκτοτε μάλιστα η AfD παρουσιάζει για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια κάμψη στις δημοσκοπήσεις, παραμένοντας ωστόσο δεύτερο κόμμα, με ποσοστά κοντά στο 19-20%. Στην επίμαχη συνάντηση συμμετείχαν ακόμη μέλη της «Ένωσης Αξιών», η οποία αποσχίστηκε πρόσφατα από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) προκειμένου να ιδρύσει αυτοτελές κόμμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

