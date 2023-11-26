Κολομβία: Ο στρατός απελευθερώνει δυο καναδούς τουρίστες που κρατούνταν όμηροι

Δυο τουρίστες από τον Καναδά που κρατούνταν όμηροι από την Πέμπτη στην Κάλι, στη νότια Κολομβία, απελευθερώθηκαν χθες Σάββατο από μέλη ειδικής μονάδας του στρατού κατά των απαγωγών, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις.

Οι απαγωγείς κατάφεραν να διαφύγουν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης απελευθέρωσης, σύμφωνα με τον στρατό, ο οποίος προσφέρει αμοιβή για κάθε πληροφορία που θα επέτρεπε να εντοπιστούν.

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται πως οι δυο τουρίστες, που απήχθησαν σε ξενοδοχείο στην Κάλι, η οποία συγκαταλέγεται στις πιο τουριστικές πόλεις της Κολομβίας, βρέθηκαν «σώοι» και οι οικογένειές τους ενημερώθηκαν.

Από τον Ιανουάριο ως τον Σεπτέμβριο καταγράφτηκαν 245 απαγωγές στην Κολομβία, σύμφωνα με την αστυνομία, με άλλα λόγια σημειώθηκε αύξησή τους κατά 70% και πλέον σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 (142 υποθέσεις).

Στα τέλη του Οκτωβρίου, έτυχε ευρείας κάλυψης από διεθνή ΜΜΕ η απαγωγή του πατέρα του διεθνούς κολομβιανού επιθετικού της Λίβερπουλ Λουίς Ντίας, που τελικά αφέθηκε ελεύθερος έπειτα από 12 ημέρες ομηρίας στη ζούγκλα· τον απήγαγαν μέλη του Στρατού Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN), παρότι η οργάνωση ανταρτών διεξάγει ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση.

Τον μισό αιώνα και πλέον που διαρκεί η ένοπλη σύρραξη στην Κολομβία έχουν απαχθεί πάνω από 50.000 άνθρωποι, σύμφωνα με τους αριθμούς της Επιτροπής Αλήθειας.

Το 40% των απαγωγών αυτών διαπράχθηκε από τις πάλαι ποτέ Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας (FARC), οι οποίες διαλύθηκαν και κατέθεσαν τα όπλα δυνάμει της συμφωνίας ειρήνης του 2016, ενώ το 24% από παρατάξεις παραστρατιωτικών της άκρας δεξιάς.

Οι εκβιάσεις και οι απαγωγές είναι, μαζί με τη διακίνηση ναρκωτικών και πολύτιμων μετάλλων που εξορύσσονται παράνομα, βασικές πηγές χρηματοδότησης ένοπλων οργανώσεων που δρουν στη χώρα, κυρίως των ανταρτών της άκρας αριστεράς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.