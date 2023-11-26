Ιράν: 17χρονος που είχε καταδικαστεί σε θάνατο για φόνο απαγχονίστηκε

Δεκαεπτάχρονος έφηβος, που είχε καταδικαστεί σε θάνατο για φόνο στο Ιράν, εκτελέστηκε δι’ απαγχονισμού, ανέφεραν χθες Σάββατο δυο μη κυβερνητικές οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο Χαμιντρεζά Αζαρί απαγχονίστηκε την Παρασκευή στη φυλακή της Σαμπζεβάρ, πόλης στην επαρχία Χορασάν ι Ραζαβί (βορειοανατολικά), ανέφεραν οι ΜΚΟ Hengaw και Iran Human Rights (IHR), οι οποίες έχουν και οι δυο την έδρα τους στη Νορβηγία.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Iran International, το οποίο μεταδίδει περιεχόμενο στα περσικά, επιβεβαίωσε την εκτέλεσή του. Ο έφηβος ήταν 16 ετών τη στιγμή του εγκλήματος, τον περασμένο Μάιο, όταν φέρεται να σκότωσε άνδρα κατά τη διάρκεια συμπλοκής, και 17 ετών προχθές, όταν θανατώθηκε, τόνισαν οι Hengaw και IHR, επικαλούμενες έγγραφα που συμβουλεύτηκαν.

Η εκτέλεσή του κατά συνέπεια αποτελεί νέα παραβίαση από πλευράς Ιράν της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, που ορίζει ρητώς πως οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 18 ετών είναι παιδί, τόνισαν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις.

«Το Ιράν είναι μια από τις λιγοστές χώρες που καταδικάζουν παιδιά σε θάνατο» κι εκτελεί περισσότερους ανήλικους από όλες τις άλλες, στηλίτευσε η IHR, σύμφωνα με τα δεδομένα της οποίας έχουν εκτελεστεί τουλάχιστον 68 ανήλικοι από το 2010.

Στο Ιράν «πρέπει να είσαι 18 για να αποκτήσεις δίπλωμα οδήγησης, αλλά αρκεί να είσαι 15 ετών για να σε κρεμάσουν», τόνισε δηκτικά μέσω X (του πρώην Twitter) ο διευθυντής της IHR, ο Μαχμούντ-Αμιρί Μογαντάμ.

Την Πέμπτη, οι αρχές της Ισλαμικής Δημοκρατίας προχώρησαν στην εκτέλεση νεαρού, του όγδοου ανθρώπου που οδηγήθηκε στην αγχόνη για υπόθεση συνδεόμενη με το κίνημα διαμαρτυρίας έναυσμα του οποίου ήταν ο θάνατος της 22χρονης Μαχσά Αμινί τον Σεπτέμβριο του 2022. Η νεαρή είχε συλληφθεί μερικά 24ωρα νωρίτερα από την αστυνομία ηθών, που της πρόσαψε υποτιθέμενη παραβίαση του αυστηρού ενδυματολογικού κώδικα που επιβάλλεται στις γυναίκες.

Μη κυβερνητικές οργανώσεις καταγγέλλουν ότι οι αρχές του Ιράν προχώρησαν σε σειρά εκτελέσεων άνευ προηγουμένου το τελευταίο διάστημα προκειμένου να εκφοβίσουν τον πληθυσμό και να καταστείλουν με αυτόν τον τρόπο το κίνημα αμφισβήτησης. Σύμφωνα με την IHR, εκτελέστηκαν τουλάχιστον 684 άνθρωποι στο Ιράν αυτή τη χρονιά, κυρίως άνθρωποι οι οποίοι καταδικάστηκαν στην εσχάτη των ποινών για υποθέσεις ανθρωποκτονιών, εμπορίας ή χρήσης ναρκωτικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.