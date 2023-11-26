Η επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας Ανναλένα Μπέρμποκ χαιρέτισε το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή την απελευθέρωση δεύτερης ομάδας ομήρων από τη Χαμάς, οι τέσσερις εκ των οποίων είναι Γερμανοϊσραηλινοί, εκφράζοντας «ανακούφιση» μέσω X (του πρώην Twitter).

Ήδη προχθές Παρασκευή είχαν αφεθεί ελεύθεροι άλλοι τέσσερις Γερμανοϊσραηλινοί, που σημαίνει ότι συνολικά έχουν αφεθεί ελεύθερα οκτώ πρόσωπα με τη γερμανική υπηκοότητα.

«Τους σκέφτομαι, όπως κι αυτούς που βρίσκονται ακόμη στα χέρια της Χαμάς. Εργαζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις για να ανακτήσουν την ελευθερία τους το συντομότερο», ανέφερε η γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Μπέρμποκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

