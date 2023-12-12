Η κολομβιανή κυβέρνηση ονόμασε νέα επικεφαλής της αντιπροσωπείας της στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη με την οργάνωση ανταρτών ELN (Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης, γκεβαριστές).

Η Βέρα Γκράβε ήταν τα χρόνια του 1980 ιδρυτικό μέλος και μαχήτρια του κινήματος της άκρας αριστεράς M-19 («Κίνημα της 19ης Απριλίου»), στις τάξεις του οποίου ανήκε επίσης ο σοσιαλδημοκράτης νυν πρόεδρος της Κολομβίας, ο Γουστάβο Πέτρο, που εξελέγη το καλοκαίρι του 2022.

Αντικαθιστά τον Ότι Πατίνιο, επίσης πρώην μέλος του M-19, που ονομάστηκε στα τέλη Νοεμβρίου «Ύπατος Επίτροπος για την Ειρήνη» από τον πρόεδρο Πέτρο, αντικαθιστώντας τον Ντανίλο Ρουέδα.

Ο κ. Ρουέδα, που επέβλεψε την έναρξη ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τις περισσότερες ένοπλες οργανώσεις που δρουν στην Κολομβία —προεκλογική υπόσχεση του κ. Πέτρο— αντικαταστάθηκε απλά με ευχαριστήριο προεδρικό tweet.

Οι διαπραγματεύσεις με τον ELN, που είναι το τρέχον διάστημα η ισχυρότερη και αρχαιότερη οργάνωση ανταρτών στην Κολομβία, ξεκίνησαν πριν από έναν χρόνο. Ο πέμπτος κύκλος τους διεξάγεται στο Μεξικό από την περασμένη εβδομάδα.

Ωστόσο οι συνομιλίες αυτές πέρασαν σοβαρή κρίση, μετά την απαγωγή στις αρχές Νοεμβρίου από μαχητές του Στρατού Εθνικής Απελευθέρωσης και της ομηρίας για περίπου δέκα ημέρες του πατέρα διεθνούς κολομβιανού ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στη Λίβερπουλ σε επίπεδο συλλόγων, του Λουίς Ντίας.

Οι αντάρτες αναγνώρισαν πως η απαγωγή αυτή ήταν «λάθος», όμως η υπόθεση έριξε φως στην επιμονή του ELN να προχωρά σε απαγωγές για λύτρα ώστε να χρηματοδοτεί τη δράση του.

Η απαγωγή του Λουίς Μανουέλ Ντίας έθεσε σε κίνδυνο την ίδια την ειρηνευτική διαδικασία και την αμοιβαία κατάπαυση του πυρός που εφαρμόζεται από την 3η Αυγούστου. Για τον πρόεδρο Πέτρο, η ενέργεια υπονόμευσε την «εμπιστοσύνη» ανάμεσα στα μέρη.

Ο διαπραγματευτής Ότι Πατίνιο απαίτησε να τερματιστούν οι απαγωγές, ενώ ο ELN ζήτησε η κυβέρνηση να εγγυηθεί τη χρηματοδότησή του.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι μαχητές του ELN κρατούν το τρέχον διάστημα κάπου τριάντα ομήρους.

Ο κ. Πέτρο, ο πρώτος πρόεδρος στην ιστορία της χώρας που ανήκει στην αριστερά, έχει αποδυθεί σε προσπάθεια να τερματίσει την ένοπλη σύρραξη που μαίνεται έξι δεκαετίες στην Κολομβία διεξάγοντας διαπραγματεύσεις με όλες τις ένοπλες οργανώσεις, ιδίως με τον ELN, αλλά και με διαφωνούντες των πρώην FARC που απορρίπτουν τη συμφωνία ειρήνης του 2016, ακροδεξιούς παραστρατιωτικούς και συμμορίες.

Η πολιτική του για την επίτευξη «απόλυτης ειρήνης» όμως συναντά πολλά εμπόδια κι επικρίνεται από τη δεξιά αντιπολίτευση, που ερίζει ότι επιδεινώνει την έλλειψη ασφάλειας, ενώ κάποιες ένοπλες οργανώσεις εντείνουν τη δράση τους για να επεκτείνουν τον εδαφικό έλεγχό τους.

