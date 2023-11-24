Ο πρώην πρόεδρος της Κολομβίας Άλβαρο Ουρίμπε αναμένεται να προσέλθει για να καταθέσει τη Δευτέρα ενώπιον της γενικής εισαγγελίας αν, πότε και τι γνώριζε σχετικά με σφαγή που είχε διαπραχθεί το 1997 από ακροδεξιούς παραστρατιωτικούς στον νομό του οποίου ήταν κυβερνήτης, ανακοίνωσε η δικαιοσύνη χθες Πέμπτη.

Τον Οκτώβριο του 1997, περίπου 150 ακροδεξιοί παραστρατιωτικοί δολοφόνησαν τουλάχιστον 15 κατοίκους του χωριού Ελ Άρο, στον νομό Αντιόκια, στον οποίο ο κ. Ουρίμπε ήταν ο κυβερνήτης από το 1995 ως το 1997.

Την περασμένη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας της Ειδικής Δικαιοδοσίας για την Ειρήνη (Jurisdicción Especial para la Paz, JEP), επίφοβος άλλοτε αρχηγός των ακροδεξιών παραστρατιωτικών, ο Σαλβατόρε Μανκούσο, κατέθεσε πως ο κ. Ουρίμπε «ήταν εξαρχής εν γνώσει της επιχείρησης».

Η εισαγγελία επιβεβαίωσε πως κάλεσε τον κ. Ουρίμπε να καταθέσει τη Δευτέρα, ενώ και ο ίδιος έχει ζητήσει να «ακουστεί ο λόγος του» στην υπόθεση.

Ο πρώην πρόεδρος (2002-2010) ανέφερε μέσω X (του πρώην Twitter) ότι θα υπερασπιστεί την αθωότητά του και χαρακτήρισε τον Σαλβατόρε Μανκούσο «κακοποιό» που τον κατηγορεί «χωρίς αποδείξεις» και αντιφάσκει «σε σχέση με προηγούμενες δηλώσεις του», ενώ έχει, κατ’ αυτόν, «δασκαλευτεί».

Ο πρώην αρχηγός του κράτους είναι επίσης αντιμέτωπος με έρευνες για διαφθορά και προσπάθεια χειραγώγησης δικαστικής διαδικασίας σε υπόθεση που αφορά απόπειρα επηρεασμού μαρτύρων.

Όταν άσκησε την προεδρία, ο κ. Ουρίμπε έθεσε σε εφαρμογή εξαιρετικά σκληρή πολιτική έναντι των ανταρτών της άκρας αριστεράς που δρουν στη χώρα, την οποία χειροκρότησαν ενθουσιωδώς οι οπαδοί του αλλά επέκριναν έντονα η αριστερή αντιπολίτευση και οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Παρότι η άλλοτε τεράστια επιρροή του έχει μειωθεί αρκετά, ο Άλβαρο Ουρίμπε παραμένει προσωπικότητα-φάρος της κολομβιανής δεξιάς, η οποία αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την εξουσία για πρώτη φορά μόλις το 2022, όταν εξελέγη στην προεδρία ο σοσιαλδημοκράτης Γουστάβο Πέτρο

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

