Ο ισραηλινός στρατός έθεσε σε λειτουργία σειρήνες προειδοποίησης των κατοίκων σε δυο χωριά κοντά στη Λωρίδα της Γάζας, μερικά λεπτά αφότου τέθηκε σε ισχύ η ανακωχή τεσσάρων ημερών με τη Χαμάς. προειδοποιώντας για πιθανές παλαιστινιακές επιθέσεις με ρουκέτες, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ωστόσο, δεν έχει υπάρξει άμεση επιβεβαίωση ότι έχουν σημειωθεί επιθέσεις με ρουκέτες ή ότι έχουν προκληθεί ζημιές.

Κατά μήκος των συνόρων στη Γάζα, μια ζωντανή μετάδοση από το Associated Press (AP) δείχνει καπνό να αναδύεται από ορισμένα κτίρια, αν και δεν είναι σαφές τι τον προκάλεσε.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 7 το πρωί ξεκίνησε η τετραήμερη κατάπαυση του πυρός.

Από τις 16:00 και μετά η Χαμάς θα πρέπει να απελευθερώσει την πρώτη ομάδα ομήρων, την οποία θα απαρτίζουν μόνο γυναίκες και παιδιά κάτω των 19 ετών. Στη συνέχεια, τα 13 μέλη της θα παραδοθούν στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού.

Πριν την κατάπαυση του πυρός, το IDF κατέστρεψε σήραγγα κάτω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα.

Την τελευταία μέρα και νύχτα, τα στρατεύματα των IDF συνέχισαν να χτυπούν τρομοκρατικούς στόχους, να επιχειρούν σε διαφορετικές περιοχές για να εντοπίσουν ύποπτες δομές.

#BREAKING: The IDF says it destroyed the terror tunnel exposed under Shifa Hospital shortly before the start of today's ceasefire (which Hamas later violated). Forces under the command of Division 36 and the participation of special Yahalom forces destroyed a route of underground… pic.twitter.com/HVHp3S4P58 — Israel War Room (@IsraelWarRoom) November 24, 2023

Πηγή: skai.gr

