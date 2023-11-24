Η πρώτη ημέρα της συμφωνίας Ισραήλ - Χαμάς: Το πρώτο μετέωρο βήμα για την αποκλιμάκωση

Της Αθηνάς Παπακώστα

Από τις 07:00 σήμερα το πρωί άρχισε η τετραήμερη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς.

Λίγα λεπτά μετά τις 7 το πρωί ο ισραηλινός στρατός έθεσε σε λειτουργία τις σειρήνες σε δυο χωριά κοντά στη Γάζα προειδοποιώντας τους κατοίκους για πιθανές παλαιστινιακές επιθέσεις με ρουκέτες, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Ωστόσο, δεν έχει υπάρξει επιβεβαίωση ότι έχουν σημειωθεί επιθέσεις με ρουκέτες ή ότι έχουν προκληθεί ζημιές.

Από τις 16:00 και μετά η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση θα πρέπει να απελευθερώσει την πρώτη ομάδα ομήρων, την οποία θα απαρτίζουν μόνο γυναίκες και παιδιά κάτω των 19 ετών. Στη συνέχεια, τα 13 μέλη της θα παραδοθούν στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού.

Από τη στιγμή που οι όμηροι απελευθερωθούν, το Ισραήλ θα πρέπει να αφήσει ελεύθερους 39 Παλαιστινίους κρατούμενους από τις ισραηλινές φυλακές.

Εφόσον η διαδικασία κυλήσει ομαλά, θα πρέπει να επαναληφθεί και τις επόμενες τρεις ημέρες έως ότου επιστρέψουν στο Ισραήλ συνολικά 50 απαχθέντες με αντάλλαγμα την απελευθέρωση 150 Παλαιστινίων κρατούμενων και την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας με 200 φορτηγά αλλά, και τεσσάρων βυτιοφόρων με καύσιμα στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ έχει ξεκαθαρίσει ότι, παρά τη συμφωνία, ο πόλεμος κατά της Χαμάς θα συνεχιστεί. Μάλιστα, ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Γιόαβ Γκάλαντ, ανέφερε χθες, Πέμπτη, ότι, οι επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού θα διαρκέσουν για τουλάχιστον ακόμη δύο μήνες.

Ωστόσο, στη συμφωνία αναφέρεται ότι η απελευθέρωση κάθε 10 επιπλέον ομήρων θα έχει ως αποτέλεσμα μία επιπλέον ημέρα παύσης του πυρός. Αυτή η ρήτρα κρατά ζωντανή την ελπίδα για τις οικογένειες των ομήρων που κατά τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας δεν θα επανενωθούν με τους δικούς τους καθώς κανείς από τους συγγενείς των απαχθέντων δεν έχει ταχθεί υπέρ μίας μερικής συμφωνίας.

Κατά τους αναλυτές, η συμφωνία αυτή, που σηματοδοτεί την πρώτη αποκλιμάκωση έπειτα από έξι εβδομάδες εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, παραμένει εύθραυστη καθώς, όλα κρέμονται από μία κλωστή.

Όπως, τόνισε, κατά τις χθεσινές του δηλώσεις ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ-Ανσαρί, η Λωρίδα της Γάζας παραμένει εμπόλεμη ζώνη. Γι' αυτόν τον λόγο, το Κατάρ, το οποίο έχει διαδραματίσει βασικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των εμπόλεμων μερών, καλεί οι δίαυλοι επικοινωνίας να παραμείνουν ανοιχτοί και ξεκαθαρίζει ότι οι επόμενες κινήσεις θα ανακοινώνονται, προοδευτικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες ξένων Μέσων Ενημέρωσης, η εκεχειρία και οι διαδικασίες για την απελευθέρωση των ομήρων θα ελέγχονται μέσω της Ντόχα, η οποία θα είναι σε ανοιχτή επικοινωνία με το Ισραήλ, το πολιτικό γραφείο της Χαμάς στο Κατάρ και με τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι όμηροι αναμένεται να μεταφερθούν στην Αίγυπτο, τη μοναδική χώρα που πέρα από το Ισραήλ συνορεύει με τη Γάζα.

Το Ισραήλ που έλαβε και επαλήθευσε τη σχετική λίστα με τα ονόματα των 15 απαχθέντων που θα επιστρέψουν πρώτοι πίσω στα αγαπημένα τους πρόσωπα ενημέρωσε όλες τις οικογένειες των περίπου 240 ομήρων. Όπως μάλιστα έκανε γνωστό το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού ζήτησε από όλους αλλά και από τα Μέσα Ενημέρωσης να μην δημοσιοποιήσουν τα στοιχεία των απαχθέντων μέχρι εκείνοι να βρεθούν ξανά πίσω στο Ισραήλ με τους οικείους τους.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που έπαιξαν επίσης καθοριστικό ρόλο για τη σύναψη της συμφωνίας δεν έχουν προβεί σε καμία επίσημη τοποθέτηση καθώς όπως έκανε γνωστό ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, η Ουάσιγκτον θα περιμένει μέχρι η διαδικασία να ολοκληρωθεί.

Χρειάστηκαν 46 ημέρες μέχρι τα εμπόλεμα μέρη να καταφέρουν να εγκρίνουν τους όρους για μία προσωρινή κατάπαυση του πυρός με αντάλλαγμα την απελευθέρωση ομήρων που κρατά η Χαμάς, την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατούμενων από τις ισραηλινές φυλακές. Κατέστη επίσης αναγκαίο να υπάρξει μία ημέρα καθυστέρησης για την έναρξη της εφαρμογής της. Σήμερα, ήρθε η στιγμή για να υλοποιηθεί και όλοι, κυρίως οι συγγενείς των ομήρων, κρατούν την ανάσα τους ελπίζοντας ο εφιάλτης να φτάσει στο τέλος του.

