Eurostat: Το 2022 ο αριθμός των αυτοκινήτων με μπαταρία στην ΕΕ έφτασε τα 3 εκ.

Το 2022 ο αριθμός των ηλεκτρικών επιβατικών αυτοκινήτων μόνο με μπαταρία στις χώρες της ΕΕ έφτασε σχεδόν τα 3 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση +55% σε σύγκριση με το 2021 (1,9 εκατομμύρια), σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Ο υψηλότερος ετήσιος ρυθμός αύξησης των ηλεκτρικών επιβατικών αυτοκινήτων μόνο με μπαταρία την περίοδο 2013-2022 σημειώθηκε μεταξύ 2019 και 2020 (+85%), ακολουθούμενος από την αύξηση το 2021-2020 (+78%).

Το ποσοστό των ηλεκτρικών επιβατικών αυτοκινήτων με μπαταρία στο σύνολο των επιβατικών αυτοκινήτων αυξήθηκε από 0,02% το 2013 σε 1,19% το 2022.

Ενόψει της απαγόρευσης της ΕΕ για την πώληση νέων αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης το 2035, το συνολικό ποσοστό των ηλεκτρικών επιβατικών αυτοκινήτων με μπαταρία αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Η απαγόρευση συνδέεται με τον Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης για τη μείωση των εκπομπών CO2 από τα νέα επιβατικά αυτοκίνητα.

Ο συνολικός αριθμός επιβατικών αυτοκινήτων (που κινούνται με βενζίνη ή ντίζελ, συμπεριλαμβανομένων των υβριδικών ή με όλους τους τύπους εναλλακτικής ενέργειας, και μπαταρίας), έχει αυξηθεί σχεδόν σε όλες τις χώρες της ΕΕ τα τελευταία πέντε χρόνια, φτάνοντας σχεδόν τα 253 εκατομμύρια επιβατικά αυτοκίνητα το 2022 (αύξηση κατά 14% σε σύγκριση με το 2013).

Το υψηλότερο ποσοστό των νέων επιβατικών αυτοκινήτων (ηλικίας 2 ετών και κάτω) μεταξύ των χωρών της ΕΕ καταγράφηκε στο Λουξεμβούργο (18% όλων των επιβατικών αυτοκινήτων), στη Γερμανία και τη Σουηδία (και οι δύο 15%), στο Βέλγιο, την Ιρλανδία και την Αυστρία (και οι τρεις 13%).

Από την άλλη, τα περισσότερα παλαιότερα επιβατικά αυτοκίνητα (20 ετών και άνω) ταξινομήθηκαν στην Εσθονία (34%), τη Ρουμανία (31%), τη Φινλανδία (30%), την Πολωνία (29%) και την Πορτογαλία (26%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

