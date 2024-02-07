Η Κατρίν Κολονά επικεφαλής της έρευνας για τις καταγγελίες κατά των μελών της UNRWA

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Κατρίν Κολονά θα είναι η πρόεδρος μίας ανεξάρτητης επιτροπής επιφορτισμένης να εκτιμήσει αν και κατά πόσο στην υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστινίους πρόσφυγες (UNRWA) απασχολούνται 12 άτομα τα οποία, σύμφωνα με καταγγελία του Ισραήλ, είχαν λάβει μέρος στην τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου.

Η σύσταση αυτής της ανεξάρτητης επιτροπής έγινε έπειτα από απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες. Όπως ανακοινώθηκε, η επιτροπή θα εργαστεί σε στενή συνεργασία με τρία ερευνητικά κέντρα σκανδιναβικών χωρών. Θα πρέπει να παραδώσει το τελικό της πόρισμα ως το τέλος Μαρτίου. Σημειώνεται ότι, μετά την καταγγελία του Ισραήλ, οι ΗΠΑ το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία διέκοψαν, στο τέλος Ιανουαρίου, τις χρηματοδοτήσεις τους προς την UNRWA.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.