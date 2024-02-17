Η Κίνα επιδιώκει να αναδειχθεί σε «δύναμη σταθερότητας σε έναν ταραγμένο κόσμο», δήλωσε σήμερα από το Μόναχο ο επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας Γουάνγκ Γι.

«Ανεξάρτητα από τις αλλαγές στη διεθνή κατάσταση. Η Κίνα, ως μεγάλη, υπεύθυνη χώρα, θα διατηρεί πάντα τη συνέχιση και τη σταθερότητα της πολιτικής της», είπε ο Ουάνγκ Γι στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια. «Η Κίνα έχει ήδη κάνει πολλή εποικοδομητική δουλειά» όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, συνέχισε, επισημαίνοντας ότι «οι σχέσεις της Κίνας με τη Ρωσία δεν αφορούν τη συγκρότηση συμμαχιών, τη δημιουργία μιας αντιπολίτευσης ή τη στοχοθέτηση κάποιου τρίτου μέρους».

Το Πεκίνο επικρίνεται ανοιχτά από τη Δύση επειδή δεν καταδίκασε ποτέ τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, πριν από δύο χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

