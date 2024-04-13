Κίνα: Σεισμός 5,7 βαθμών έπληξε το Θιβέτ

Σεισμική δόνηση 5,7 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ έπληξε σήμερα την Αυτόνομη Περιφέρεια του Θιβέτ σύμφωνα με Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, όπως ανακοίνωσε το ίδιο ερευνητικό κέντρο.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
