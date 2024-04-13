Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέους φονικούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας και η Χεζμπολά του Λιβάνου εκτόξευσε ομοβροντίες ρουκετών εναντίον του βόρειου Ισραήλ, με φόντο την εντεινόμενη ανησυχία πως το Ιράν θα προχωρήσει σε επίθεση στο Ισραήλ.

Όπως ανέφεραν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF), το Ισραήλ πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές σε «ένα μεγάλο στρατιωτικό συγκρότημα» που χρησιμοποιούν οι μαχητές της Χεζμπολάχ στο Αλ Ριχάν, στο νότιο Λίβανο το πρωί του Σαββάτου. «Πριν από λίγο, μαχητικά αεροσκάφη του IDF έπληξαν ένα μεγάλο στρατιωτικό συγκρότημα που ανήκει στην τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ που περιείχε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και ένα στρατιωτικό φυλάκιο στην περιοχή του Ριχάν στον Λίβανο» ανέφεραν.

Οι φόβοι για χτύπημα από το Ιράν μέσα στις επόμενες ώρες εντείνονται. Σύμφωνα με το CNN, οι ΗΠΑ παρατήρησαν το Ιράν να μετακινεί εσωτερικά στρατιωτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων κρουζ, σηματοδοτώντας ότι ετοιμάζεται να επιτεθεί σε ισραηλινούς στόχους, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες. Ένας από αυτούς είπε ότι οι ΗΠΑ παρατήρησαν το Ιράν να ετοιμάζει έως και 100 πυραύλους κρουζ.

Δεν ήταν ξεκάθαρο εάν το Ιράν ετοιμάζεται να χτυπήσει από το έδαφός του ως μέρος μιας αρχικής επίθεσης ή αν προσπαθήσει να αποτρέψει το Ισραήλ ή τις ΗΠΑ από τη διεξαγωγή μιας πιθανής αντεπίθεσης στο έδαφός του.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολά, λιβανική παράταξη προσκείμενη στην Τεχεράνη, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή πως εκτόξευσε «δεκάδες ρουκέτες» εναντίον ισραηλινών θέσεων, σε ανταπόδοση ισραηλινών πληγμάτων που έγιναν, κατ’ αυτήν, στον νότιο Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε από την πλευρά του πως εντόπισε «περίπου 40 εκτοξεύσεις» από τη λιβανική επικράτεια, διαβεβαιώνοντας πως «ορισμένες» ρουκέτες «αναχαιτίστηκαν» και ότι «δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός». Νωρίτερα, πρόσθεσε, αναχαιτίστηκαν δυο drones μιας κατεύθυνσης, φορτωμένα εκρηκτικά, που εξαπέλυσε η Χεζμπολά εναντίον του ισραηλινού εδάφους.

Στην Ουάσιγκτον, ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε πως αναμένει το Ιράν να περάσει στη δράση «σύντομα», ερωτηθείς για τις απειλές της Τεχεράνης εναντίον του Ισραήλ, στο οποίο προσάπτει την ευθύνη για τον πολύνεκρο βομβαρδισμό του προξενείου του στη Δαμασκό την 1η Απριλίου.

Στην ερώτηση ποιο είναι το μήνυμά του προς το Ιράν ο πρόεδρος Μπάιντεν απάντησε απλά «μη».

«Είμαστε προσηλωμένοι στην ασφάλεια του Ισραήλ. Θα υποστηρίξουμε το Ισραήλ. Θα βοηθήσουμε το Ισραήλ να αμυνθεί και το Ιράν δεν θα επιτύχει», πρόσθεσε.

Έπειτα από τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Μπάιντεν πως το Ιράν «απειλεί να εξαπολύσει μεγάλη επίθεση εναντίον του Ισραήλ», την Τετάρτη, ο αμερικανικός στρατηγός Μάικλ «Έρικ» Κουρίλα, ο επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), έσπευσε στο Ισραήλ.

Άλλη ένδειξη της έντασης: ο γερμανικός αερομεταφορέας Lufthansa και η θυγατρική του Austrian Airlines ανακοίνωσαν χθες την αναστολή των πτήσεών τους προς και από την Τεχεράνη ως τουλάχιστον την Πέμπτη 18η Απριλίου, καθώς και ότι μέχρι νεοτέρας δεν θα χρησιμοποιούν τον ιρανικό εναέριο χώρο.

Οι ΗΠΑ ανήγγειλαν εξάλλου πως θα στείλουν ενισχύσεις στη Μέση Ανατολή, ενώ το Ισραήλ βρίσκεται σε συναγερμό, ενόψει πιθανής ιρανικής επίθεσης.

Η Τεχεράνη υποσχέθηκε πως θα προχωρήσει σε αντίποινα εναντίον του ορκισμένου εχθρού του, του Ισραήλ, έπειτα από βομβαρδισμό στο ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό, την πρωτεύουσα της Συρίας, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους, σύμφωνα με ΜΚΟ, ανάμεσά τους δυο υποστρατήγους των Φρουρών της Επανάστασης, επίλεκτου σώματος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Περί τα μεσάνυχτα, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως ήχησαν συναγερμοί σε κοινότητες και πόλεις γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας καθώς ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, το δεύτερο ισχυρότερο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα μετά τη Χαμάς, ανέλαβε την ευθύνη για εκτοξεύσεις ρουκετών εναντίον της Σντερότ, σε «ανταπόδοση» βομβαρδισμών στη Λωρίδα της Γάζας.

Αναμονή και βομβαρδισμοί

Ενώ οι μεσολαβητές - Κατάρ, Αίγυπτος, ΗΠΑ - περιμένουν τις απαντήσεις του Ισραήλ και της Χαμάς στην πιο πρόσφατη πρόταση που υπέβαλαν για την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός, η ισραηλινή επίθεση στον παλαιστινιακό θύλακο συνεχίζεται χωρίς καμιά ανάπαυλα.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της Χαμάς ο ισραηλινός στρατός προχώρησε σε δεκάδες αεροπορικούς βομβαρδισμούς χθες σε διάφορους τομείς, ιδίως στο κεντρικό τμήμα του θυλάκου, συμπεριλαμβανομένης της Νουσέιρατ.

Τουλάχιστον 25 μέλη της οικογένειας Ταμπατίμπι σκοτώθηκαν όταν βομβαρδίστηκε χθες τα ξημερώματα η εξαώροφη πολυκατοικία όπου διέμεναν στη συνοικία Νταράζ, στο βόρειο τμήμα της πόλης της Γάζας, σύμφωνα με συγγενή. Τον Μάρτιο, είχαν σκοτωθεί σε βομβαρδισμό άλλα 35 μέλη της ίδιας οικογένειας, που είχαν συγκεντρωθεί για το δείπνο την πρώτη εβδομάδα του ραμαζανιού.

«Η Νουσέιρατ βομβαρδιζόταν όλη νύχτα. Δεν υπάρχει παρά φωτιά και καταστροφή, μάρτυρες κείτονται στους δρόμους», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μοχάμεντ αρ Ραΐς, 61 ετών. «Φύγαμε το πρωί και δεν είχαμε πουθενά να πάμε. Αυτή είναι η έκτη φορά που εκτοπιζόμαστε. Η Γάζα έχει γίνει αβίωτη», πρόσθεσε.

Οι μεσολαβητικές προσπάθειες δεν έχουν επιτρέψει μέχρι σήμερα την επίτευξη συμβιβασμού που θα φέρει κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση ομήρων, οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μοιάζουν να κάνουν σημειωτόν, με το Ισραήλ και τη Χαμάς να αλληλοκατηγορούνται για το αδιέξοδο.

Ο πόλεμος ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, όταν ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εξαπέλυσε με ορμητήριο τη Λωρίδα της Γάζας έφοδο άνευ προηγουμένου σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.170 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Άλλοι 250 και πλέον άνθρωποι απήχθησαν, από τους οποίους 129 βρίσκονται ακόμη στον παλαιστινιακό θύλακα — ωστόσο τουλάχιστον 34 από αυτούς πιστεύεται πως έχουν σκοτωθεί, πάντα σύμφωνα με ισραηλινές πηγές.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς, που χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» οργάνωση, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ, και στις στρατιωτικές επιχειρήσεις που εξαπέλυσε έχουν χάσει τη ζωή τους ως αυτό το στάδιο τουλάχιστον 33.634 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Βοήθεια

Χωρίς να λογαριάζονται οι πελώριες καταστροφές και ο κίνδυνος λιμού στον μικροσκοπικό θύλακο των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων.

Τις τελευταίες ημέρες οι ισραηλινές αρχές διαβεβαιώνουν πως ο αριθμός των φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια που παίρνουν άδεια και εισέρχονται στη Λωρίδα της Γάζας καταγράφει πλέον αλλεπάλληλα ρεκόρ.

Ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωσε χθες πως άνοιξε νέο σημείο διέλευσης στον βορρά, που σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης είναι κοντά στην ισραηλινή κοινότητα Ζικίμ, όχι μακριά από το Έρετς, άλλη σημείο διέλευσης, που συνεχίζει να είναι κλειστό.

Εδώ και μήνες, ανθρωπιστικές οργανώσεις και διάφορες κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης αυτής των ΗΠΑ, του κυριότερου συμμάχου του Ισραήλ, πίεζαν την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να ανοίξει διαδρομές για να αυξηθεί η ποσότητα των τροφίμων που φθάνει ειδικά στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου η ανθρωπιστική κρίση είναι πιο οξυμένη.

«Η αύξηση της βοήθειας δεν είναι ακόμη αισθητή», τόνισε από την πλευρά του μέσω X ο Φιλίπ Λαζαρινί, ο επικεφαλής της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA).

«Η βοήθεια χρειάζεται να φθάσει με ασφάλεια σε όλους όσοι την έχουν ανάγκη», επέμεινε, καλώντας το Ισραήλ να προχωρήσει στην «άρση» των περιορισμών στο προσωπικό της υπηρεσίας του ώστε να μπορέσει να εργαστεί στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, στα πρόθυρα λιμού σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Ο πάπας Φραγκίσκος τόνισε χθες πως «υποφέρει» εξαιτίας του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς σε μήνυμά του επ’ ευκαιρία του τέλους του ραμαζανιού. «Υποφέρω πολύ εξαιτίας του πολέμου», ανέφερε ο 87χρονος προκαθήμενος της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας σε μήνυμά του που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Βατικανό.

Στη Δυτική Όχθη, εξαφάνιση έφηβου ισραηλινού βοσκού πυροδότησε βίαια επεισόδια στα οποία ενεπλάκησαν οι δυνάμεις ασφαλείας, έποικοι και Παλαιστίνιοι, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας από αυτούς τους τελευταίους και να τραυματιστούν άλλοι 18, περίπου οι μισοί από σφαίρες.

Πηγή: skai.gr

