Η αεροπορική εταιρία της Αυστραλίας Qantas Airways ανακοίνωσε σήμερα ότι τροποποιεί προσωρινά τις πτήσεις της μεταξύ του Περθ και του Λονδίνου, μετά από ανησυχίες για την κατάσταση στην Μέση Ανατολή, καθώς κλιμακώνονται οι ανησυχίες για το ενδεχόμενο μιας επίθεσης του Ιράν κατά του Ισραήλ.

«Αναπροσαρμόζουμε προσωρινά τις πορείες των πτήσεων μας μεταξύ του Περθ και του Λονδίνου, εξαιτίας της κατάστασης σε τμήματα της Μέσης Ανατολής», δήλωσε ένας εκπρόσωπος της Qantas. «Θα επικοινωνήσουμε απευθείας με τους πελάτες μας, αν υπάρξει κάποια αλλαγή στις κρατήσεις τους».

Η Qantas ανακοίνωσε ότι οι πτήσεις μεταξύ του Περθ, πρωτεύουσας της Δυτικής Αυστραλίας και του Λονδίνου δεν έχουν διακοπεί ή ακυρωθεί, αλλά αυτές, διεξάγονται με αναπροσαρμοσμένη πορεία πτήσης μέσω της Σιγκαπούρης.

Η ολλανδική πρεσβεία στην Τεχεράνη θα κλείσει αύριο για προληπτικούς λόγους

Η Ολλανδία θα κλείσει αύριο την πρεσβεία της στην Τεχεράνη για προληπτικούς λόγους, όπως ανέφερε σήμερα, σε μία ανακοίνωσή του, το ολλανδικό υπουργείο των Εξωτερικών, επικαλούμενο την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ.

Το ίδιο υπουργείο πρόσθεσε ότι θα αποφασίσει αύριο, αν η πρεσβεία θα επαναλειτουργήσει την Δευτέρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.