Έπεσε τελεφερίκ στην Αττάλεια της Τουρκίας - Ένας νεκρός (Βίντεο)

Στα βαγόνια του τελεφερίκ εγκλωβίστηκαν περισσότεροι από 180 άνθρωποι.

Ατταλεια τελεφερικ

Τραγικό δυστύχημα με έναν νεκρό και 10 τραυματίες σημειώθηκε εχθές στην Αττάλεια της Τουρκίας, όταν ένα από τα βαγόνια τελεφερίκ που μετέφερε επιβάτες, συγκρούστηκε με στύλο, με αποτέλεσμα να ανοίξει και πέσουν οι άνθρωποι στη βουνοπλαγιά. 

Σε εξέλιξη είναι από εχθές το βράδυ μεγάλη επιχείρηση διάσωσης κατά την οποία έχουν μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί 98 άνθρωποι.

Το τελεφερίκ στο οποίο έγινε το δυστύχημα, μεταφέρει τουρίστες από την παραλία Κόνιαλτι στο εστιατόριο και την πλατφόρμα από την οποία μπορεί να απολαύσει κανείς τη θέα προς τον κόλπο της Αττάλειας στην κορυφή του όρους Τουνεκτεπέ, σε υψόμετρο 618 μέτρων, στον Μητροπολιτικό Δήμο της Αττάλειας.
 

TAGS: Αττάλεια Τουρκία τελεφερίκ Δυστύχημα
