Τραγικό δυστύχημα με έναν νεκρό και 10 τραυματίες σημειώθηκε εχθές στην Αττάλεια της Τουρκίας, όταν ένα από τα βαγόνια τελεφερίκ που μετέφερε επιβάτες, συγκρούστηκε με στύλο, με αποτέλεσμα να ανοίξει και πέσουν οι άνθρωποι στη βουνοπλαγιά.

Στα βαγόνια του τελεφερίκ εγκλωβίστηκαν περισσότεροι από 180 άνθρωποι.

💥 Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde teleferik düştü. Gece boyunca devam eden kurtarma çalışmalarında 15 kabinde mahsur kalan 98 kişi kurtarıldı.https://t.co/857iMNzacN — 📰 TR HABER || Tüᴍ Hᴀʙᴇʀʟᴇʀ 🇹🇷 (@tr_hbr) April 13, 2024

Σε εξέλιξη είναι από εχθές το βράδυ μεγάλη επιχείρηση διάσωσης κατά την οποία έχουν μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί 98 άνθρωποι.

Antalya’daki teleferik faciasında 15 kabinde bulunan toplam 98 kişi kurtarıldı.



4 helikopter ile kurtarma çalışmaları devam ediyor. pic.twitter.com/979N7ap64W — Publicolder (@publicolder) April 13, 2024

Το τελεφερίκ στο οποίο έγινε το δυστύχημα, μεταφέρει τουρίστες από την παραλία Κόνιαλτι στο εστιατόριο και την πλατφόρμα από την οποία μπορεί να απολαύσει κανείς τη θέα προς τον κόλπο της Αττάλειας στην κορυφή του όρους Τουνεκτεπέ, σε υψόμετρο 618 μέτρων, στον Μητροπολιτικό Δήμο της Αττάλειας.



Πηγή: skai.gr

