Γαλλία: Έρευνα της αστυνομίας στο γραφείο του πρώην πρωθυπουργού και νυν δημάρχου της Χάβρης, Εντουάρ Φιλίπ

Η γαλλική αστυνομία προχώρησε σήμερα σε μια έρευνα στο δημαρχιακό γραφείο του πρώην πρωθυπουργού Εντουάρ Φιλίπ, στο πλαίσιο της διερεύνησης μιας υπόθεσης διαφθοράς και ενδεχόμενων οικονομικών ατασθαλιών, ανέφερε μια δικαστική πηγή.

Ο Φιλίπ, που είναι δήμαρχος της Χάβρης και θεωρείται ευρέως ως πιθανός διάδοχος του Εμανουέλ Μακρόν στην προεδρία, στις εκλογές του 2027, «συνεργάζεται με τις αρχές», ανακοίνωσε το γραφείο του.

Η έρευνα αποτελεί μέρος μιας προκαταρκτικής εξέτασης που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2023 για αθέμιτη άσκηση επιρροής, ευνοιοκρατία, κατάχρηση δημοσίων πόρων και ψυχολογική παρενόχληση» ανέφερε η πηγή, χωρίς να κατονομάσει τον Φιλίπ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Monde, η έρευνα στρέφεται εναντίον του ίδιου του Φιλίπ και ορισμένων συνεργατών του.

Ο Φιλίπ παραιτήθηκε από πρωθυπουργός το 2020, ενόψει του κυβερνητικού ανασχηματισμού. Ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός του Μακρόν, αφού αποχώρησε από το συντηρητικό κόμμα των Ρεπουμπλικάνων για να ενταχθεί στην ομάδα του προέδρου, μετά τις εκλογές του 2017. Το 2020 επανεξελέγη δήμαρχος της Χάβρης, στη βόρεια Γαλλία, απ’ όπου ξεκίνησε την πολιτική καριέρα του.

«Ο δήμαρχος, οι αιρετοί αξιωματούχοι και οι δημοτικές υπηρεσίες της Χάβρης είναι στη διάθεση του εισαγγελέα ώστε να παραδώσουν στο σύνολό τους οποιαδήποτε στοιχεία είναι αναγκαία για την έρευνα» ανέφερε το δημαρχείο στην ανακοίνωσή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

