Χαμάς: Παραμένουμε αμετακίνητοι στους όρους για κατάπαυση του πυρός

Ο αρχηγός της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγιε, δήλωσε την Τετάρτη ότι η ισλαμιστική ομάδα εξακολουθεί να στηρίζει σθεναρά τους όρους της για κατάπαυση του πυρός, συμπεριλαμβανομένης της ισραηλινής στρατιωτικής αποχώρησης.

«Είμαστε προσηλωμένοι στα αιτήματά μας: μόνιμη κατάπαυση του πυρός, συνολική και πλήρη απόσυρση του εχθρού από τη Λωρίδα της Γάζας, επιστροφή όλων των εκτοπισμένων στα σπίτια τους, επιτρέποντας κάθε βοήθεια που απαιτείται για τον λαό μας στη Γάζα, ανοικοδόμηση της Λωρίδας, άρση του αποκλεισμού και την επίτευξη μιας έντιμης συμφωνίας ανταλλαγής κρατουμένων», είπε ο Χανίγιε σε τηλεοπτική ομιλία για τον εορτασμό της Ημέρας Αλ Κουντς.

Η ανταλλαγή στην οποία αναφέρθηκε αφορά στην απελευθέρωση Παλαιστινίων αιχμαλώτων από τις ισραηλινές φυλακές σε αντάλλαγμα για Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται από μαχητές στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου.

