Κίνα: Επεισόδια σε διαδήλωση στο μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής iPhone στη χώρα

Εκτεταμένα επεισόδια ξέσπασαν στο μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής iPhone στην Κίνα, που ανήκει στη Foxconn της Ταϊβάν, εξωτερικό προμηθευτή της Apple, δείχνουν βίντεο και φωτογραφίες που μεταφορτώθηκαν στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης Weibo και Twitter.

Τα πλάνα δείχνουν πλήθος εργαζόμενων να διαδηλώνει σε δρόμο και ορισμένους από αυτούς να έρχονται αντιμέτωποι με ανθρώπους της ασφάλειας που φορούν ολόσωμες λευκές προστατευτικές στολές και άλλους αστυνομικούς με εξαρτύσεις μονάδων αντιμετώπισης ταραχών.

Violent #protests erupt at #Apple 's Main #iPhone Plant ( #Foxconn ) in #China ......Staff clash with security as tensions boil over in #Zhengzhou pic.twitter.com/xUjvhSz5sX

Ορισμένοι από τους διαδηλωτές, που κράδαιναν ρόπαλα, χτύπαγαν κάμερες του συστήματος επιτήρησης και παράθυρα σε ένα από τα κτίρια του εργοστασίου.

Η εγκατάσταση της Foxconn βρίσκεται στην Τζέγκτζου, στην επαρχία Χενάν (κεντρικά).

WATCH: #BNNChina Reports.



Hundreds of workers at Apple Inc.'s main iPhone-making plant in China clashed with security personnel, as tensions flared following nearly a month of stringent restrictions imposed to combat a Covid epidemic. #China #Protest pic.twitter.com/b7VYR7iLcv