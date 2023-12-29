Ο πρώην αρχηγός του Πολεμικού Ναυτικού Ντονγκ Τζουν ορίσθηκε σήμερα νέος υπουργός Αμυνας της Κίνας αντικαθιστώντας τον προκάτοχό του Λι Σανγκφού που παύθηκε χωρίς εξηγήσεις τον Οκτώβριο, ενώ έχει εξαφανισθεί από τον δημόσιο βίο εδώ και τέσσερις μήνες, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, με απόφαση της Διαρκούς Επιτροπής της Λαϊκής Εθνοσυνέλευσης..

Ο διορισμός του έρχεται στην στιγμή που ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ αναβαθμίζει τις κινεζικές ένοπλες δυνάμεις για να καταστήσει την χώρα κυρίαρχη παγκόσμια δύναμη προκαλώντας ανησυχία τις γειτονικές χώρες.

Ο ρόλος του υπουργού Αμυνας στην Κίνα είναι να εκπροσωπεί τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό στις σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης και ξένες ένοπλες δυνάμεις.

Σημαντικό στοιχείο του ρόλου είναι η επαφή με τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ για τον περιορισμό των κινδύνων σύρραξης για την Ταϊβάν και την Νότια Σινική Θάλασσα, δύο τομείς που γνωρίζει καλά ο Ντονγκ.

Πριν αναλάβει την αρχηγία του Πολεμικού Ναυτικού του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού, ο Ντονγκ Τζουν ήταν υποδιοικητής της Διοίκησης του Νοτίου Τομέα του κινεζικού στρατού που περιλαμβάνει την επιχειρησιακή ζώνη της Νότιας Σινικής Θάλασσας, πεδίο διαμάχης του Πεκίνου με πολλές χώρες της περιοχής.

Ο διορισμός του αποτελεί έκπληξη

Οι αναλυτές περίμεναν ότι ο στρατηγός Λιου Τζενλί, αρχηγός τους γενικού επιτελείου των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων, θα αναλάμβανε επικεφαλής του υπουργείου Αμυνας.

Την περασμένη βδομάδα είχε συνομιλίες με τον αμερικανό ομόλογό του στρατηγό Τσαρλς Κ. Μπραν τζούνιορ στην πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο ανάμεσα σε στρατιωτικούς αξιωματούχους των δύο υπερδυνάμεων.

Ο διορισμός του νέου υπουργού Αμυνας συμπίπτει με ανασχηματισμό στην ηγεσία της μονάδας του κινεζικού στρατού που είναι επιφορτισμένη με τους στρατηγικούς πυραύλους.

Τον Ιούλιο, οι κινεζικές αρχές είχαν ανακοινώσει την αντικατάσταση της ηγεσίας της χωρίς εξηγήσεις.

Πληροφορίες στα μέσα ενημέρωσης έκαναν τότε λόγο για έρευνα για διαφθορά με στόχο και τον πρώην διοικητή της μονάδας αυτής, ο οποίος έχει επίσης εξαφανισθεί εδώ και πολλές εβδομάδες.

