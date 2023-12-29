Λογαριασμός
Η Γαλλία καταδικάζει το μαζικό κύμα πληγμάτων της Ρωσίας στην Ουκρανία - Κάνει λόγο για «ρωσική στρατηγική τρόμου»

Το Παρίσι "θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει την Ουκρανία και να της παρέχει την απαραίτητη βοήθεια ώστε να της επιτρέψει να ασκήσει τη νόμιμη άμυνά της, σε στενό συντονισμό με τους εταίρους της", αναφέρει σε ανακοίνωση το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας

Ουκρανία

Η Γαλλία καταδίκασε σθεναρά σήμερα "τη στρατηγική τρόμου που έχει σκοπό να καταστρέψει ουκρανικές μη στρατιωτικές υποδομές", μετά το τελευταίο μαζικό κύμα ρωσικών πληγμάτων στην Ουκρανία.

Το Παρίσι "θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει την Ουκρανία και να της παρέχει την απαραίτητη βοήθεια ώστε να της επιτρέψει να ασκήσει τη νόμιμη άμυνά της, σε στενό συντονισμό με τους εταίρους της", προσθέτει σε ανακοίνωση το υπουργείο Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

