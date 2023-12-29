Λογαριασμός
Η σημερινή ρωσική επίθεση δείχνει πως δεν μπορεί να υπάρξει συζήτηση για ανακωχή, λέει το Κίεβο

"Η Ρωσία δεν εξετάζει οποιαδήποτε άλλα σενάρια πέραν της πλήρους καταστροφής της Ουκρανίας", ανέφερε σε ανακοίνωση το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας 

Ukraine

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας δήλωσε πως η σημερινή ρωσική πυραυλική επίθεση, μία από τις μεγαλύτερες αφότου ξεκίνησε ο πλήρους κλίμακας πόλεμος, απέδειξε πως δεν μπορεί να υπάρξει συζήτηση για ανακωχή με τη Μόσχα.

"Η Ρωσία δεν εξετάζει οποιαδήποτε άλλα σενάρια πέραν της πλήρους καταστροφής της Ουκρανίας", ανέφερε σε ανακοίνωση το υπουργείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Ουκρανία πόλεμος Ρωσία
