Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας δήλωσε πως η σημερινή ρωσική πυραυλική επίθεση, μία από τις μεγαλύτερες αφότου ξεκίνησε ο πλήρους κλίμακας πόλεμος, απέδειξε πως δεν μπορεί να υπάρξει συζήτηση για ανακωχή με τη Μόσχα.

"Η Ρωσία δεν εξετάζει οποιαδήποτε άλλα σενάρια πέραν της πλήρους καταστροφής της Ουκρανίας", ανέφερε σε ανακοίνωση το υπουργείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.