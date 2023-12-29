Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας δήλωσε πως η σημερινή ρωσική πυραυλική επίθεση, μία από τις μεγαλύτερες αφότου ξεκίνησε ο πλήρους κλίμακας πόλεμος, απέδειξε πως δεν μπορεί να υπάρξει συζήτηση για ανακωχή με τη Μόσχα.
"Η Ρωσία δεν εξετάζει οποιαδήποτε άλλα σενάρια πέραν της πλήρους καταστροφής της Ουκρανίας", ανέφερε σε ανακοίνωση το υπουργείο.
- Συνολικά 21.507 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τις 7 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας στην Γάζα
- Τουλάχιστον 16 νεκροί και 97 τραυματίες στην Ουκρανία - Πάνω από 150 πυραύλους και drones εξαπέλυσε η Ρωσία - Δείτε βίντεο
- Ρωσία: Σε κάθειρξη 9 ετών καταδικάστηκε η Ξένια Φαντέγεβα, σύμμαχος του Ναβάλνι
