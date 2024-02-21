Δυο νεκροί στο Κουρδιστάν του Ιράκ σε βομβαρδισμό αποδιδόμενο στην Τουρκία

Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Τρίτη στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν του Ιράκ σε βομβαρδισμό αποδιδόμενο στην Τουρκία, ανέφεραν πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στα σώματα ασφαλείας και ιατρική πηγή στην περιοχή, όπου η Άγκυρα εξαπολύει συχνά πλήγματα εναντίον της τουρκικής κουρδικής ένοπλης αυτονομιστικής οργάνωσης PKK.

Ο τουρκικός στρατός επιβεβαιώνει σε μερικές περιπτώσεις τους βομβαρδισμούς του στο ιρακινό έδαφος, όπου διεξάγει επιχειρήσεις, αεροπορικές και χερσαίες, εναντίον των ανταρτών του Εργατικού Κόμματος Κουρδιστάν (PKK) και θέσεών του στο αυτόνομο ιρακινό Κουρδιστάν και στην οροσειρά Σίντζαρ.

Ο χθεσινός βομβαρδισμός έγινε το βράδυ κοντά στο απομακρυσμένο χωριό Κάφια, στην ορεινή περιοχή Άκρε, στο βόρειο Ιράκ, σε σχετικά μικρή απόσταση από τα σύνορα με την Τουρκία, είπε η πηγή του AFP στα ιρακινά σώματα ασφαλείας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

«Δυο πολίτες σκοτώθηκαν και τρίτος τραυματίστηκε σε τουρκικό αεροπορικό βομβαρδισμό», δήλωσε η πηγή, προσθέτοντας ότι ιατρική ομάδα μετέβη στην τοποθεσία μαζί με συγγενείς των θυμάτων για να ανασυρθούν τα πτώματα.

Από την πλευρά της, ιατρική πηγή ανέφερε πως δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν σε βομβαρδισμό στην περιοχή Άκρε.

Η Τουρκία έχει εγκαταστήσει εδώ και 25 χρόνια δεκάδες στρατιωτικές βάσεις στο ιρακινό Κουρδιστάν στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του PKK, που διαθέτει επίσης βάσεις μετόπισθεν στην περιοχή.

Το Σάββατο, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε τον θάνατο τούρκου στρατιώτη σε επίθεση εναντίον τουρκικής βάσης στο βόρειο Ιράκ.

Τουλάχιστον 18 τούρκοι στρατιωτικοί σκοτώθηκαν σε παρόμοιες επιθέσεις τον Ιανουάριο και τον Δεκέμβριο στο βόρειο Ιράκ.

Τον Οκτώβριο ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διεμήνυε ότι ο στρατός της χώρας του θα «συνεχίσει να εντείνει» τα πλήγματα που εξαπολύει στο Ιράκ και στη Συρία εναντίον του PKK, που χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» οργάνωση από την Άγκυρα και δυτικούς συμμάχους της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

