Το Κίεβο έχει ζητήσει από την εταιρεία SpaceX του Ίλον Μασκ να εμποδίσει τη χρήση από τις ρωσικές δυνάμεις τερματικών του συστήματος δορυφορικής επικοινωνίας Starlink σε κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος της ουκρανικής κυβέρνησης.

Τερματικά Starlink χρησιμοποιήθηκαν ευρέως από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022 και ήταν ζωτικής σημασίας για τις επικοινωνίες στα πεδία των μαχών.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ουκρανίας Κίριλο Μπουντάνοφ είχε δηλώσει πρόσφατα στην εφημερίδα Wall Street Journal ότι ρωσικά στρατεύματα χρησιμοποιούσαν χιλιάδες τερματικά Starlink τα οποία απέκτησαν με τη βοήθεια μεσαζόντων.

Η SpaceX στην οποία ανήκει το σύστημα Starlink έχει διαβεβαιώσει πως δεν συναλλάσσεται με το Κρεμλίνο ή με τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης και υπουργός Ψηφιακού Μετασχηματισμού Μιχαήλο Φεντόροφ ανέφερε σήμερα ότι το Κίεβο είχε απευθυνθεί στην SpaceX προτού ακόμη γίνει γνωστή η χρήση τερματικών Starlink από τα ρωσικά στρατεύματα. «Βρήκαμε έναν αλγόριθμο και καταθέσαμε πρόταση στην SpaceX, είμαστε σε επικοινωνία μαζί τους για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχουν τέτοια περιστατικά», είπε ο Φεντόροφ, υπενθυμίζοντας ότι «η SpaceX έχει κάνει κάτι ανάλογο με την ισραηλινή κυβέρνηση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

