Η Ρωσία εκτόξευσε 31 drones και 2 πυραύλους κατά της Ουκρανίας στη διάρκεια της νύχτας, στοχοθετώντας κυρίως το νότιο τμήμα της χώρας, με την αντιαεροπορική άμυνα να καταστρέφει 28 drones και τους δύο πυραύλους, ανακοίνωσε σήμερα ο ουκρανικός στρατός.

«Ως αποτέλεσμα της εναέριας μάχης, η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία και οι αμυντικές δυνάμεις κατέστρεψαν 28 drones επίθεσης τύπου Shahed στις περιφέρειες της Οδησσού, της Χερσώνας, του Μικολάιφ, του Ντονέτσκ, του Κιρόβοχραντ και Χμελνίτσκι», ανέφερε η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία σε μήνυμα στο Telegram.

Τα drones εκτοξεύθηκαν από την υπό ρωσική κατοχή Κριμαία, σύμφωνα με την ανάρτηση.

Ο στρατός ανέφερε ότι συντρίμμια από τα drones που καταρρίφθηκαν προκάλεσαν ζημιές σε τεχνικές εγκαταστάσεις στο λιμάνι της Οδησσού καθώς και σε ένα «εκτός λειτουργίας διοικητικό κτίριο και μία αποθήκη».

«Δεν υπήρξαν τραυματίες», πρόσθεσε ο στρατός.

Ο στρατός επανέλαβε πληροφορίες που είχαν δημοσιοποιηθεί σύμφωνα με τις οποίες δύο ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη καταρρίφθηκαν κοντά στην υπό ρωσική κατοχή πόλη της Μαριούπολης στην Αζοφική Θάλασσα στη νότια Ουκρανία και κοντά στην κατεχόμενη πόλη Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις αναφορές της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας. Δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο από τη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

