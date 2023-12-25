Οι εορτασμοί των Χριστουγέννων στη Βηθλεέμ επισκιάζονται από την «ένοπλη σύγκρουση στη Γάζα», δήλωσε ο πάπας Φραγκίσκος, την ώρα που οι Ουκρανοί γιορτάζουν για πρώτη φορά τα Χριστούγεννα στις 25 Δεκεμβρίου, σε συγχρονισμό με τις χώρες της Δύσης, αψηφώντας τη Ρωσία.

«Η καρδιά μας, σήμερα το βράδυ, είναι στη Βηθλεέμ, όπου ο πρίγκιπας της ειρήνης απορρίπτεται και πάλι από την αποτυχημένη λογική του πολέμου, με την ένοπλη σύγκρουση που, ακόμα και σήμερα, τον εμποδίζει να βρει θέση στον κόσμο», δήλωσε ο πάπας χθες στη χριστουγεννιάτικη λειτουργία στη βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό.

Ιερός τόπος του χριστιανισμού, η πόλη της Βηθλεέμ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ήταν φέτος άδεια από προσκυνητές, ενώ ακυρώθηκε το μεγαλύτερο μέρος των εορτασμών των Χριστουγέννων, λόγω του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

«Υπάρχουν πολλοί που πεθαίνουν γι’ αυτή τη γη, είναι πολύ δύσκολο να γιορτάζεις κάτι όταν ο λαός μας πεθαίνει», είπε η Νικόλ Ναζάρ, 18χρονη φοιτήτρια, στην –έρημη– πλατεία Μάνγκερ.

Μπροστά στη βασιλική της Γεννήσεως, φέτος δεν στήθηκε φάτνη: η Μαρία και ο Ιωσήφ αναπαριστώνται με γκρίζα αγάλματα, ανάμεσα σε συντρίμμια, πίσω από αγκαθωτά συρματοπλέγματα.

Ούτε στους δρόμους των πόλεων της Συρίας που είναι υπό κυβερνητικό έλεγχο είναι φέτος εορταστικό το κλίμα: οι μεγάλες εκκλησίες περιορίζονται σε δεήσεις σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τα θύματα της σύγκρουσης στη Γάζα.

Οι Ουκρανοί συγχρονίζονται με τη Δύση

Σχεδόν δύο χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στη χώρα τους, οι Ουκρανοί ορθόδοξοι συμμετείχαν στις θρησκευτικές λειτουργίες από χθες βράδυ καθώς γιορτάζουν τα Χριστούγεννα την 25η Δεκεμβρίου, την ίδια ημερομηνία με τον δυτικό κόσμο, για πρώτη φορά στην ιστορία τους, σε ένδειξη ότι αψηφούν τη Μόσχα.

«Προσευχόμαστε για το τέλος του πολέμου. Προσευχόμαστε για τη νίκη», δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Για την ειρήνη, για τη δικαιοσύνη», δήλωσε μπροστά στο μεγαλοπρεπές μοναστήρι που φιλοξενούσε ως τα τέλη του 2022 τον προκαθήμενο της ουκρανικής ορθόδοξης εκκλησίας, που δεν είχε ακόμα ανεξαρτητοποιηθεί από τη Μόσχα.

Είναι η πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία της Ουκρανίας που οι ορθόδοξοι πιστοί γιορτάζουν τα Χριστούγεννα σε συγχρονισμό με τους καθολικούς, όπως επίσης και με τους ορθόδοξους στη Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, την 25η Δεκεμβρίου και όχι την 7η Ιανουαρίου όπως συνηθιζόταν έως τώρα. Η ρώσικη ορθόδοξη εκκλησία ακολουθεί για τις θρησκευτικές γιορτές το παλαιό ιουλιανό ημερολόγιο.

Τον Ιούλιο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισημοποίησε τη μεταφορά των εορτασμών των Χριστουγέννων από την 7η Ιανουαρίου στην 25η Δεκεμβρίου, απόφαση στο πλαίσιο των κινήσεων της Ουκρανίας για να πάρει ακόμα μεγαλύτερες αποστάσεις από τη Ρωσία.

Τουρκία

Στην Τουρκία, στον χώρο όπου βρισκόταν η ορθόδοξη εκκλησία της Αντιόχειας, η οποία καταστράφηκε όταν ο σεισμός της 6ης Φεβρουαρίου σάρωσε το νότιο τμήμα της χώρας, οι αρχές προτίμησαν να κινηθούν εκ του ασφαλούς και να πραγματοποιήσουν τη λειτουργία της Γεννήσεως το απόγευμα, καθώς η κατάσταση στην πόλη εξακολουθεί να είναι σχεδόν χαοτική.

Το ταξίδι του Άγιου Βασίλη

Για να βοηθήσει τον πλανήτη να ξεχάσει κάπως, για μια μέρα, την οδυνηρή κατάσταση διεθνώς λίγο πριν το τέλος της χρονιάς, ο Άγιος Βασίλης ξεκίνησε χθες το «ταξίδι» του, υπό την επιτήρηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, που κατά την παράδοση δεκαετών μεταδίδουν πληροφορίες για τις μετακινήσεις του κάθε χρόνο την 24η Δεκεμβρίου.

Έχοντας ξεκινήσει από τη βάση του στο Βόρειο Πόλο, το έλκηθρό του πέταξε πάνω από την Ασία, το Ισραήλ, τη Λωρίδα της Γάζας, την Αφρική, την Ανταρκτική πριν κινηθεί στη Νότια Αμερική και κατευθυνθεί προς τις ΗΠΑ, μοιράζοντας κατά το πέρασμά του 100.000 δώρα το δευτερόλεπτο, σύμφωνα με την Στρατιωτική Διοίκηση Αεροδιαστημική Άμυνα των ΗΠΑ και του Καναδά (NORAD).

Άλλη θετική είδηση: στη Σρι Λάνκα, στις φυλακές, διαβόητες για τον υπερπληθυσμό εγκλείστων, 1.004 κρατούμενοι έλαβαν προεδρική χάρη τα Χριστούγεννα.

