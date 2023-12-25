Βίντεο από ένα σκοτεινό δίκτυο από σήραγγες, σε βάθος δεκάδων μέτρων στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, στον προσφυγικό καταυλισμό της Jabaliya, έδωσε στη δημοσιότητα ο ισραηλινός στρατός. Σύμφωνα με τους IDF πρόκειται για το τούνελ όπου, νωρίτερα αυτόν τον μήνα σκοτώθηκαν 5 όμηροι της Χαμάς, πιθανότατα κατά τη διάρκεια των ισραηλινών πολεμικών επιχειρησεων.

Το βίντεο δείχνει μια υπόγια «πόλη» σε δύο επίπεδα, σε βάθος δεκάδων μέτρων κάτω από την επιφάνεια της Γης.

Στα πλάνα φαίνονται, ενα τμήμα της σήραγγας στρωμένο με λευκά πλακάκια και ένα παρόμοιο λουτρό με μια απλή ντουζιέρα, μια λεκάνη και ένα νιπτήρα.

Στην «αίθουσα εργασίας» υπήρχε ένα τραπέζι και ένας πάγκος. Σε μια σήραγγα διακρίνονταν ένας ψύκτης πόσιμου νερού και μια στοίβα από σφαίρες.

Οι τρεις στρατιώτες και οι δύο πολίτες ήταν μεταξύ των 240 ομήρων που μεταφέρθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας από τους ενόπλους της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Οι σοροί τους ανακτήθηκαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

The IDF reveals a large Hamas tunnel network in northern Gaza’s Jabaliya camp, where the bodies of five Israeli hostages were recovered earlier this month.



Troops of the 551st Brigade and Military Intelligence’s Unit 504 led the operation to retrieve the bodies of soldiers… pic.twitter.com/LDSM7I81yT — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) December 24, 2023

Την περασμένη εβδομάδα η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο που έδειχνε τους τρεις από αυτούς ζωντανούς σε έναν χώρο που έμοιαζε με στενή κρεβατοκάμαρα, χωρίς παράθυρα, με μια πρίζα και λευκά πλακάκια στον τοίχο. Στη λεζάντα που το συνόδευε, η οργάνωση έγραφε στα εβραϊκά: «Τα όπλα σας σκότωσαν τους τρεις».

Στο βίντεο δεν υπήρχαν πλάνα που να παραπέμπουν στην κρεβατοκάμαρα που έδειξε η Χαμάς, το ταβάνι της οποίας είχε διαφορετικό σχέδιο, μολονότι ήταν και αυτό στρωμένο με λευκά πλακάκια.

Παραμένει αδιευκρίνιστο το ερώτημα πώς πέθαναν οι πέντε όμηροι. Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι είπε ότι αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. «Θα ενημερώσουμε τις οικογένειες και στη συνέχεια, ανάλογα με το τι επιθυμούν, το κοινό», πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

